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एप्पल बास्केट से फ्रूट बास्केट का सफर तय करेगा हिमाचल, शिवा प्रोजेक्ट में अब इन 13 फलों से चमकेगी बागवानी

हिमाचल की पहचान केवल 'एप्पल बास्केट' तक सीमित रखने के बजाय उसे एक बहुआयामी 'फ्रूट बास्केट' के रूप में विकसित करना है.

Himachal Apple State to Fruit Basket
हिमाचल को फ्रूट बास्केट स्टेट बनाने की तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 8:40 AM IST

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Updated : July 26, 2026 at 9:01 AM IST

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शिमला: देश भर में दर्शकों से एप्पल बास्केट के रूप में पहचान रखने वाला हिमाचल अब अपनी बागवानी की नई तस्वीर गढ़ने जा रहा है. बदलते मौसम, जलवायु चुनौतियों और सेब पर बढ़ती निर्भरता के बीच प्रदेश सरकार ने बागवानी क्षेत्र में बड़ा दांव खेलते हुए हिमाचल को 'फ्रूट बास्केट' बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है. जिसमें 1292 करोड़ रुपये की लागत वाले शिवा (Sub-Tropical Horticulture, Irrigation and Value Addition Readiness Project) के दूसरे फेज में पहली बार पांच नई हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप्स को शामिल किया गया है. जिससे किसान अब केवल सेब तक सीमित नहीं रहेंगे, वे 13 किस्मों के उपोष्णकटिबंधीय (सब-ट्रॉपिकल) फलों की वैज्ञानिक खेती कर अपनी आय के नए रास्ते खोल सकेंगे. यही नहीं योजना का दायरा भी पहले से कहीं अधिक व्यापक किया गया है.

हिमाचल को फ्रूट बास्केट स्टेट बनाने की तैयारी!

पहले चरण में 28 ब्लाकों तक सीमित रहे शिवा प्रोजेक्ट का विस्तार अब 52 बागवानी विकासखंडों तक कर दिया गया है. इससे हजारों नए किसान इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ सकेंगे और आधुनिक बागवानी, सिंचाई सुविधाओं और वैल्यू एडिशन के जरिए अपनी उपज को बेहतर बाजार दिला सकेंगे. इस तरह से यह परियोजना प्रदेश में फलों के उत्पादन को बढ़ाने के साथ छोटे पहाड़ी राज्य में शामिल हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बागवानी कारोबार और किसानों की आमदनी को नई रफ्तार देने का भी मजबूत आधार बनेगी. जिससे आने वाले वर्षों में हिमाचल की पहचान सिर्फ सेब उत्पादक राज्य के रूप तक सीमित न रह कर विविध फलों के बड़े उत्पादक 'फ्रूट बास्केट' के रूप में स्थापित होगी.

किसानों को आधुनिक बागवानी से जोड़ने पर जोर

एचपी शिवा प्रोजेक्ट निदेशक देवेंद्र ठाकुर ने बताया, "पहले चरण की सफलता के बाद अब परियोजना का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है. सात जिलों के सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के 28 ब्लॉकों से शुरू हुई यह परियोजना अब 52 ब्लॉकों तक पहुंच चुकी है. पहले चरण में 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र और 11,167 किसान परिवारों को जोड़ने के बाद अब दूसरे चरण में भी 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र विकसित कर 9 हजार नए किसान परिवारों को आधुनिक बागवानी से जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, कीवी और मैकाडामिया नट जैसी पांच हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप्स के लिए किसानों का उत्साह भी बढ़ रहा है और अब तक 200 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं."

आय बढ़ाने वाले पांच गेम चेंजर हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप

एचपी शिवा प्रोजेक्ट निदेशक ने कहा कि, हिमाचल बागवानी अब सिर्फ सेब तक सीमित नहीं रहेगी. बदलते मौसम, बाजार की मांग और किसानों-बागवानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शिवा (SHIVA) प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में बड़ा बदलाव किया है. पहली बार ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, कीवी और मैकाडामिया नट जैसी पांच हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप को परियोजना में शामिल किया गया है. इन फसलों को भविष्य की 'गेम चेंजर' फसलों के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इनकी देश और विदेश दोनों बाजारों में अच्छी मांग है और पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक मुनाफा देने की क्षमता भी है.

सरकार का उद्देश्य हिमाचल की पहचान केवल 'एप्पल बास्केट' तक सीमित रखने के बजाय उसे एक बहुआयामी 'फ्रूट बास्केट' के रूप में विकसित करना है. इसके लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए ऐसी बागवानी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो बदलती जलवायु के अनुरूप हो और किसानों की आय के नए स्रोत तैयार करे. ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, कीवी और मैकाडामिया नट जैसी हाई वैल्यू फसलें बेहतर आर्थिक रिटर्न देने के साथ निर्यात और वैल्यू एडिशन की संभावनाओं को भी मजबूत करेंगी. गौरतलब है कि शिवा प्रोजेक्ट के पहले चरण में संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, पर्सिमन, प्लम और पिकानट जैसी आठ सब-ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप शामिल थीं. अब दूसरे चरण में पांच नई हाई वैल्यू फसलों को जोड़ने के बाद परियोजना के तहत कुल 13 प्रकार की फल फसलों का विकल्प किसानों और बागवानों को मिलेगा.

9 हजार किसानों के लिए खुलेगा समृद्धि का रास्ता

प्रदेश सरकार ने शिवा प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की तैयारियां तेज कर दी हैं. पहले चरण की सफलता के बाद अब परियोजना का विस्तार 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा, जिससे करीब 9 हजार नए किसान आधुनिक बागवानी से जुड़ेंगे. उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले पौधे, वैज्ञानिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और बाजार तक सीधी पहुंच जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी आय बढ़ाने का रास्ता मजबूत होगा. दूसरे चरण के लिए 3 हजार हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है और इन दिनों क्षेत्र का टोपोग्राफी सर्वे किया जा रहा है.

सर्वे पूरा होने के बाद विस्तृत डिजाइन तैयार कर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे. स्वीकृति मिलते ही परियोजना के कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी. खास बात यह है कि 850 हेक्टेयर क्षेत्र का डिजाइन पहले ही तैयार कर एडीबी को अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है. सरकार का लक्ष्य पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम करते हुए उच्च मूल्य वाली फल फसलों का विस्तार करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर एक आधुनिक एवं विविधीकृत 'फ्रूट बास्केट' के रूप में नई पहचान दिलाना है.

जुलाई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य

जुलाई 2028 तक हिमाचल की बागवानी की तस्वीर बदलने का लक्ष्य तय कर लिया गया है. हालांकि, प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी एचपी शिवा प्रोजेक्ट को और प्रभावी बनाने के लिए इसकी अवधि 18 से 24 महीने बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है, ताकि किसानों की पैदावार, प्रोसेसिंग और बाजार से जोड़ने तक के सभी लक्ष्य पूरे किए जा सकें.

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Last Updated : July 26, 2026 at 9:01 AM IST

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