ETV Bharat / state

हिमाचल में 24 स्कूल प्रधानाचार्यों के तबादले, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश; एक की पोस्टिंग रद्द

24 स्कूल प्रधानाचार्यों के तबादले ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रधानाचार्यों के तबादला एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत स्कूल कैडर के 24 प्रधानाचार्यों के तबादले और नई जगहों पर तैनाती के आदेश दिए गए हैं. इन आदेशों से प्रदेश के कई जिलों के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारियां बदलेंगी. वहीं कुछ प्रधानाचार्यों को रिक्त पदों के विरुद्ध तैनाती दी गई है, जबकि कुछ के तबादले आपसी स्थानांतरण के आधार पर किए गए हैं.

वहीं, एक प्रधानाचार्य की पहले जारी की गई पोस्टिंग के आदेश रद्द कर दिए गए हैं. शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रधानाचार्यों को नई तैनाती वाले स्थान पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही उन्हें उचित माध्यम से शिक्षा विभाग को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजनी होगी.