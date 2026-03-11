ETV Bharat / state

पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पर भड़के मंत्री जगत सिंह नेगी, बोले- नाइंसाफी वाला रहा कार्यकाल

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी कहा है, नौतोड़ मामले में राज्यपाल ने मंजूरी न देकर जनजातीय लोगों के साथ अन्याय किया है.

HP Revenue Tribal Minister Jagat Negi Allegation Former Governor
हिमाचल के राजस्व और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)
Published : March 11, 2026 at 7:39 PM IST

5 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में राजस्व और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पर तीखा हमला बोला है. जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल के कार्यकाल को प्रदेश की जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए नाइंसाफी वाला कार्यकाल बताया. उन्होंने कहा कि नौतोड़ मामले में राज्यपाल ने मंजूरी न देकर सीमा क्षेत्र में रह रहे जनजातीय लोगों के साथ अन्याय किया है. उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल का हिमाचल में वर्क कल्चर वाला बयान संवैधानिक पद पर होते हुए गैर जिम्मेदाराना था.

'जनजातीय लोगों के लिए नाइंसाफी वाला रहा पूर्व राज्यपाल का कार्यकाल'

शिमला में मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, राज्यपाल जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षक होते हैं. संविधान के भारत के संविधान अनुच्छेद 6 के तहत राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं. उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को भूमि देने के लिए प्रयास किए. शेड्यूल-5 क्षेत्रों में 1980 के फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में छूट देने की मांग भी की थी. पूर्ववर्ती राज्यपालों ने ऐसी मांगों को मंजूरी दी थी, जिसके चलते जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को भूमि मिलती रही. नेगी ने आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे को लेकर पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से आठ बार मिलने गए. लेकिन, तीन साल से लंबित मामले में कोई प्रगति नहीं हुई. उन्होंने कहा कि वह नौवीं बार मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन राज्यपाल टिप्पणी करके चले गए.

हिमाचल के राजस्व और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)

'संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से ऐसा बयान देना गैर-जिम्मेदाराना'

राज्यपाल के वर्क कल्चर वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से इस तरह का बयान देना बेहद गैर-जिम्मेदाराना है. यदि राज्यपाल को जानकारी नहीं दी जा रही थी, तो संवैधानिक पद पर होने के नाते वे कार्रवाई कर सकते थे. लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया और लोगों को गुमराह कर के चले गए. जिस विचारधारा से पूर्व राज्यपाल आते हैं, वह जनजातीय क्षेत्रों के विरोध में है. जनजातीय लोगों के साथ अन्याय हुआ है और यदि फैसले समय पर हो जाते तो लोगों के बागीचे अब तक फलदार हो चुके होते. भाजपा की संकीर्ण सोच के कारण जनजातीय लोगों का नुकसान हुआ है. नए राज्यपाल से भी वे इस विषय पर मुलाकात करेंगे और उम्मीद बरकरार है. राज्यपाल और विपक्ष के लोग जनजातीय लोगों के विरोधी हैं."

'अपने समय में कौन सा मित्र मंडल चला रहे थे जयराम?'

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर भी जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि, जयराम ठाकुर हर मामले के विशेषज्ञ नहीं हो सकते. रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाया कि जयराम ठाकुर के मुंह पर ताला क्यों है. जयराम ठाकुर के उस बयान पर कि “मंत्रिमंडल नहीं, मित्र मंडल सरकार चला रहा है”, नेगी ने कहा कि अपने कार्यकाल में जयराम ठाकुर किस तरह का ‘मित्री मंडल’ चला रहे थे, यह सबको पता है. उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश को मौजूदा स्थिति तक पहुंचाने के लिए जयराम ठाकुर और पूर्व की भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है.

तीसरे मोर्चे को लेकर नेगी का तंज 'बाजार में मिलते हैं जिताऊ उम्मीदवार!'

वहीं, प्रदेश में तीसरे मोर्चे की चर्चा पर नेगी ने तंज करते हुए कहा कि क्या बाजार में जिताऊ उम्मीदवार मिलते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर उथल-पुथल चल रही है तो ऐसा भी संभव है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक दल बनाने और चुनाव लड़ने की आजादी है. उधर तीसरे मोर्चे से कांग्रेस को नुकसान होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह देखना होगा कि उस मोर्चे में कौन-कौन शामिल होता है.

'मानता बनर्जी शेरनी, संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रही सरकार '

नेगी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश पर ढाई लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है. PM मोदी की गलत नीतियों से देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है और आज देश में गैस सिलेंडर की कमी हो गई है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल उल्लंघन के मुद्दे पर बोलते हुए जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने ही राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करती. प्रेस वार्ता में एक तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति को खड़ा रखकर प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर बैठे थे. नेगी ने कहा कि शायद जनजातीय समुदाय से आने के कारण राष्ट्रपति को खड़ा रखा गया. उन्होंने मानता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि ममता बनर्जी शेरनी हैं और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रही हैं.

