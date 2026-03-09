ETV Bharat / state

हिमाचल में 50 साल से पट्टे मंजूर, नजराना जमा करने के बावजूद नहीं मिला जमीन का हक, अब राजस्व मंत्री ने दिए ये सख्त आदेश

शिमला: हिमाचल में शिमला जिले के कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र में दशकों पुराने पट्टा मामलों ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां लोगों को पट्टे जारी हुए 50 साल बीत चुके और उन्होंने उस समय सरकार के नियमों के अनुसार नजराना राशि भी जमा कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक उन्हें उस जमीन का कानूनी हक नहीं मिल पाया है. लंबे समय से लंबित पड़े इन मामलों के कारण स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है. ये मामला सोमवार (9 मार्च) को शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों की बैठक में सामने आया.

राजस्व मंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों से पूरे मामले की एक महीने रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित पट्टा मामलों की तुरंत समीक्षा की जाए और संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन लोगों के मामले नियमों के अनुसार सही हैं, उन्हें बिना किसी देरी के उनका हक दिया जाए.