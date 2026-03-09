ETV Bharat / state

हिमाचल में 50 साल से पट्टे मंजूर, नजराना जमा करने के बावजूद नहीं मिला जमीन का हक, अब राजस्व मंत्री ने दिए ये सख्त आदेश

राजस्व मंत्री जगत नेगी ने अधिकारियों को सभी लंबित पट्टा मामलों की समीक्षा करने और संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 7:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में शिमला जिले के कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र में दशकों पुराने पट्टा मामलों ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां लोगों को पट्टे जारी हुए 50 साल बीत चुके और उन्होंने उस समय सरकार के नियमों के अनुसार नजराना राशि भी जमा कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद आज तक उन्हें उस जमीन का कानूनी हक नहीं मिल पाया है. लंबे समय से लंबित पड़े इन मामलों के कारण स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है. ये मामला सोमवार (9 मार्च) को शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों की बैठक में सामने आया.

राजस्व मंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों से पूरे मामले की एक महीने रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित पट्टा मामलों की तुरंत समीक्षा की जाए और संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन लोगों के मामले नियमों के अनुसार सही हैं, उन्हें बिना किसी देरी के उनका हक दिया जाए.

Meeting of revenue officials from Kumarsain and Kotgarh areas
कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों की बैठक (@DIPR)

लोगों ने मंत्री के ध्यान में लाया ये मामला

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र के लोगों ने उनके ध्यान में यह मामला लाया गया है. जिस पर उन्होंने राजस्व अधिकारियों को कोटगढ़ और कुमारसैन के सभी लंबित मामलों का निपटारा करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में एक माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. जगत सिंह नेगी ने आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने और राजस्व अधिकारियों को इसके लिए एक विशेष अभियान आरम्भ करने के निर्देश दिए. इस बैठक के बाद कोटगढ़ और कुमारसैन के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल राजस्व मंत्री से भी मिला. इस दौरान लोगों ने समस्याओं को प्राथमिकता प्रदान कर समाधान करने के लिए राजस्व मंत्री उनका आभार व्यक्त किया.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा हिमाचल से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित, सचिवालय से मिला 'सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन'

ये भी पढ़ें: राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार देते तो सो नहीं पाते CM, मंत्रिमंडल नहीं...मित्रमंडल चला रहे सरकार: जयराम ठाकुर

TAGGED:

REVENUE MINISTER JAGAT NEGI
KUMARSAIN LAND RIGHTS NOT GRANTED
HIMACHAL LAND RIGHTS
कुमारसैन कोटगढ़ राजस्व अधिकारी
JAGAT NEGI MEETING REVENUE OFFICIAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.