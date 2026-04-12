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चेस्टर हिल्स मामले में सामने आया RERA अध्यक्ष का पक्ष, जानिए पूरे मामले पर क्या बोले आरडी धीमान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चेस्टर हिल्स मामला एक बार फिर सुर्खियां पकड़ता हुआ नजर आ रहा है. पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारी आमने-सामने आ गए हैं. सोलन के चेस्टर हिल्स में गड़बड़ियों को लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से RERA चीफ़ को भेजे गए पत्र के सामने आने के बाद अब RERA अध्यक्ष आर डी धीमान का पक्ष भी सामने आ गया है. RERA अध्यक्ष की ओर से जारी किए गए बयान में सिलसिलेवार तरीके से मुख्य सचिव द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया दी गई है. इस बयान में चेस्टर हिल्स में हुई अनियमितताओं के आरोपों को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया गया है.

RERA अध्यक्ष आरडी धीमान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सोलन चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट RERA में पंजीकृत है. प्रोजेक्ट का पंजीकरण नियमों के अनुसार सभी आवश्यक वैधानिक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने के बाद किया गया. पंजीकरण के समय RERA द्वारा प्रमोटर की भूमि पर स्पष्ट स्वामित्व, TCP या MC से स्वीकृत नक्शे, सुविधाएं, सेक्शन 118 की अनुमति, PCB और पर्यावरण स्वीकृति आदि की जांच की जाती है. आरडी धीमान ने कहा कि RERA में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है. प्रदेश में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है. चेस्टर हिल्स मामले में हिमाचल प्रदेश RERA ने प्रमोटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही प्रमोटर को आवंटियों को रिफंड देने के आदेश भी दिए गए, जबकि किसी भी मामले में प्रमोटर के पक्ष में RERA की ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया.

प्रोजेक्ट प्रमोटरों पर की गई कार्रवाई: धीमान

उन्होंने कहा कि इसी प्रोजेक्ट को लेकर करीब 5-6 महीने पहले सेक्शन 118 के उल्लंघन और निर्माण व मूलभूत सुविधाओं संबंधित शिकायतें मिलने लगीं. इसके बाद RERA ने प्रमोटरों के खिलाफ अर्ध-न्यायिक कार्रवाई शुरू की और कई शो-कॉज नोटिस जारी किए. SDM सोलन, नगर निगम आयुक्त सोलन और DC सोलन को भी नोटिस जारी किए गए. सेक्शन 118 उल्लंघन की शिकायतों के बाद RERA ने अलग-अलग तारीखों पर चार बार DC सोलन को कार्रवाई के लिए लिखा और स्टेटस मांगा, लेकिन DC की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ.