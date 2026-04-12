चेस्टर हिल्स मामले में सामने आया RERA अध्यक्ष का पक्ष, जानिए पूरे मामले पर क्या बोले आरडी धीमान
चेस्टर हिल्स मामले में हिमाचल RERA अध्यक्ष आरडी धीमान ने मुख्य सचिव के आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए धारा-118 के उल्लंघन पर जवाब दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 7:49 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में चेस्टर हिल्स मामला एक बार फिर सुर्खियां पकड़ता हुआ नजर आ रहा है. पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारी आमने-सामने आ गए हैं. सोलन के चेस्टर हिल्स में गड़बड़ियों को लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से RERA चीफ़ को भेजे गए पत्र के सामने आने के बाद अब RERA अध्यक्ष आर डी धीमान का पक्ष भी सामने आ गया है. RERA अध्यक्ष की ओर से जारी किए गए बयान में सिलसिलेवार तरीके से मुख्य सचिव द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया दी गई है. इस बयान में चेस्टर हिल्स में हुई अनियमितताओं के आरोपों को लेकर भी स्पष्टीकरण दिया गया है.
RERA अध्यक्ष आरडी धीमान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सोलन चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट RERA में पंजीकृत है. प्रोजेक्ट का पंजीकरण नियमों के अनुसार सभी आवश्यक वैधानिक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने के बाद किया गया. पंजीकरण के समय RERA द्वारा प्रमोटर की भूमि पर स्पष्ट स्वामित्व, TCP या MC से स्वीकृत नक्शे, सुविधाएं, सेक्शन 118 की अनुमति, PCB और पर्यावरण स्वीकृति आदि की जांच की जाती है. आरडी धीमान ने कहा कि RERA में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है. प्रदेश में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है. चेस्टर हिल्स मामले में हिमाचल प्रदेश RERA ने प्रमोटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही प्रमोटर को आवंटियों को रिफंड देने के आदेश भी दिए गए, जबकि किसी भी मामले में प्रमोटर के पक्ष में RERA की ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया.
प्रोजेक्ट प्रमोटरों पर की गई कार्रवाई: धीमान
उन्होंने कहा कि इसी प्रोजेक्ट को लेकर करीब 5-6 महीने पहले सेक्शन 118 के उल्लंघन और निर्माण व मूलभूत सुविधाओं संबंधित शिकायतें मिलने लगीं. इसके बाद RERA ने प्रमोटरों के खिलाफ अर्ध-न्यायिक कार्रवाई शुरू की और कई शो-कॉज नोटिस जारी किए. SDM सोलन, नगर निगम आयुक्त सोलन और DC सोलन को भी नोटिस जारी किए गए. सेक्शन 118 उल्लंघन की शिकायतों के बाद RERA ने अलग-अलग तारीखों पर चार बार DC सोलन को कार्रवाई के लिए लिखा और स्टेटस मांगा, लेकिन DC की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ.
वहीं, RERA के पूर्व चेयरपर्सन श्रीकांत बाल्दी को लेकर उठाए गए सवालों पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है. बयान में स्पष्ट किया गया की RERA अध्यक्ष की प्रोजेक्ट साइट विजिट नियमित निरीक्षण का हिस्सा थी. इसका उद्देश्य निर्माण की प्रगति, मूलभूत सुविधाओं और कंप्लायंस की स्थिति का आकलन करना था. आरडी धीमान ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के निरीक्षण से किसी प्रमोटर या स्वामित्व की कानूनी मान्यता नहीं मिलती. वीडियो क्लिप के आधार पर लगाए गए आरोप तथ्यहीन और भ्रामक हैं.
SDM ने की धारा 118 के उल्लंघन की पुष्टि: आरडी धीमान
RERA अध्यक्ष आरडी धीमान ने कहा कि वर्तमान विवाद के लिए पूर्व या वर्तमान चेयरपर्सन पर निष्क्रियता के आरोप लगाना निराधार है. वर्तमान विवाद में SDM ने धारा 118 के उल्लंघन की पुष्टि की है. इसके लिए प्रमोटरों की जिम्मेदारी तय होनी है और DC को कार्रवाई करनी चाहिए. इसके अलावा प्रोजेक्ट प्रमोटरों को दो-तिहाई आवंटियों की सहमति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा RERA प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पेनल्टी पर विचार कर रहा है. इन मामलों में कार्रवाई प्राधिकरण की फुल बेंच द्वारा की जाती है, किसी एक सदस्य या चेयरपर्सन द्वारा नहीं. इसलिए पूर्व या वर्तमान चेयरपर्सन पर निष्क्रियता के आरोप निराधार हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में सक्षम अधिकारियों की रिपोर्ट लंबित होने और कई आवंटियों के हित जुड़े होने के कारण इस चरण में धारा 7 लागू करना जल्दबाजी होगा.
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