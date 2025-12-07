ETV Bharat / state

हिमाचल में बंपर भर्ती, HPRCA ने पटवारी और सहायक स्टाफ नर्स के 842 पदों पर निकाली वेकेंसी

पटवारी और सहायक स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए क्या है योग्यता और आवेदन कैसे करें, जानिए सबकुछ?

Patwari and Assistant Staff Nurse Recruitment in Himachal
हिमाचल में पटवारी और सहायक स्टाफ नर्स की भर्ती (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पटवारी और सहायक स्टाफ नर्स के पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है. HPRCA ने शनिवार को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करते हुए कुल 842 पदों को भरने की घोषणा की है. इनमें राजस्व विभाग में पटवारी (जॉब ट्रेनी) के 530 पद, जबकि हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च विभाग में सहायक स्टाफ नर्स के 312 पद शामिल हैं. लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं में इस घोषणा से उत्साह है, लेकिन, सहायक स्टाफ नर्स पदों के लिए आयु सीमा में किए गए बदलाव ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को निराश किया है.

हिमाचल में बंपर भर्ती

नई अधिसूचना के अनुसार, सहायक स्टाफ नर्स पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से घटाकर 32 वर्ष कर दी गई है, जिसे अभ्यर्थी एक बड़ा झटका मान रहे हैं. कई नर्सिंग प्रशिक्षित उम्मीदवार पिछले कई वर्षों से भर्ती निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और पिछली बार आयु सीमा 45 वर्ष होने के कारण वे इस बार भी उसी मानक की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन, अचानक आयु सीमा को 21 से 32 वर्ष निर्धारित कर देने से कई उम्मीदवार पात्रता से बाहर हो गए हैं. इसके अलावा नर्सों को जॉब ट्रेनी नीति के तहत नहीं, बल्कि पांच साल की अवधि के लिए फिक्स्ड अमाउंट पर नियुक्त किया जाएगा, जो लगभग 25,000 रुपए प्रतिमाह तय किया गया है.

पटवारी भर्ती के लिए क्या है मानदंड?

पटवारी (जॉब ट्रेनी) पदों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है और चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 12,500 रुपए मानदेय दिया जाएगा. आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दोनों कैटेगरी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 16 जनवरी 2026 तक चलेगी. आवेदन का लिंक 12 दिसंबर को सुबह से सक्रिय होगा और 16 जनवरी की रात तक खुला रहेगा. उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क 800 रुपए

आवेदन शुल्क 800 रुपए रखा गया है, जबकि करेक्शन शुल्क 100 रुपए निर्धारित है. आयोग ने कहा है कि, ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार अपने दस्तावेजों को ध्यान से अपलोड करें, ताकि करेक्शन की आवश्यकता कम पड़े. आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि पटवारी और सहायक स्टाफ नर्स दोनों ही पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया निर्धारित समयावधि के भीतर पूरी की जाएगी. उन्होंने कहा कि, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा.

अभ्यर्थियों की सरकार से गुहार

पिछले पांच साल में स्टाफ नर्स पदों के लिए केवल एक बार भर्ती निकाली गई थी, जिसमें करीब 85 पद भरे गए थे और उस समय आयु सीमा 45 वर्ष थी. इसी कारण बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और अन्य पात्र अभ्यर्थी इस बार भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन, नई आयु सीमा 32 वर्ष होने से उनमें भारी निराशा है. अभ्यर्थियों का कहना है कि, सरकार को आयु सीमा में बदलाव पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को आवेदन का अवसर मिल सके.

ये भी पढ़ें: CM सुक्खू का ऐलान- हिमाचल में डॉक्टरों के लिए लाई जाएगी इन्सेंटिव पॉलिसी, रेजिडेंट छात्रों को प्रतिमाह दिया जाएगा इतने हजार

ये भी पढ़ें: सुख की सरकार के लिए चिंता की बात, इन कारणों से टैक्स कलेक्शन में गिरावट, जानिए वेतन व पेंशन के खर्च की A B C

TAGGED:

HPRCA RECRUIT FOR 842 POSTS
PATWARI VACANCY IN HIMACHAL
ASSISTANT STAFF NURSE RECRUITMENT
HIMACHAL EMPLOYMENT NEWS
PATWARI NURSE VACANCY IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.