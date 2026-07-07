ETV Bharat / state

हे रघुनंदन, हम शर्मिंदा हैं, आपके नाम पर सत्ता भोगने वाले आज भी जिंदा हैं - विक्रमादित्य सिंह

विक्रमादित्य सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, “हे रघुनंदन, हम शर्मिंदा हैं, आपके नाम पर सत्ता भोगने वाले आज भी जिंदा हैं. जिन्होंने भगवे की आड़ में आपके ही धाम को लूट लिया, वो ‘रामभक्त’ बनने वाले ढोंगी आज भी सलाखों के बाहर परिंदा हैं.” मंत्री की इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पोस्ट की शुरुआत “जय श्री राम” से की गई है. सोशल मीडिया पर भी इस पोस्ट को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

शिमला: अयोध्या राम मंदिर के कथित चंदा चोरी मामले को लेकर देशभर में सियासत गरमाई हुई है. इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मामले को लेकर तीखा हमला बोला है. मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर “जय श्री राम” लिखते हुए एक पोस्ट साझा की है. इस पोस्ट में बगैर किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल का नाम लिए तीखी टिप्पणी की है. उनकी इस पोस्ट के सामने आने के बाद प्रदेश में सियासी पारा हाई होने की पूरी-पूरी संभावना है.

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आई है, जब कथित राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज बनी हुई है. मंत्री की इस टिप्पणी को राजनीतिक हमला माना जा रहा है. हालांकि, उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी व्यक्ति या पार्टी का नाम नहीं लिया है. पोस्ट सार्वजनिक होने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया और तेज होने की संभावना जताई जा रही है. प्रदेश की राजनीति में यह मामला पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है और अब मंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इसे लेकर बयानबाजी के और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.

बिंदल का कांग्रेस पर पलटवार

वहीं, राम मंदिर के कथित चंदा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने पलटवार किया है. डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पर यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है कि "100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली. उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने दशकों तक तुष्टीकरण की राजनीति की, श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का लगातार विरोध किया और न्यायालय में भी मंदिर निर्माण रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए, वो ही पार्टी आज भगवान श्रीराम के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर रही है.

"कांग्रेस ने सालों तक भगवान श्रीराम के जन्मस्थान पर मंदिर निर्माण का विरोध किया. कांग्रेस शासन के दौरान भगवान श्रीराम को लंबे समय तक ताले और फिर टेंट तक सीमित रखा गया. आज कांग्रेस नेताओं का राम मंदिर जाना उनकी आस्था नहीं बल्कि राजनीतिक अवसरवाद का प्रमाण है. सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस अपना रुख बदल रही है, जिसे देश की जनता भली-भांति समझती है." - डॉ. राजीव बिंदल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

सीएम सुक्खू पर साधा निशाना

राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह दावा किया था कि 97 प्रतिशत हिंदू आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने हिंदू विचारधारा को हराकर सत्ता प्राप्त की है. ऐसे बयान देने वाले नेताओं का आज राम मंदिर जाकर दर्शन करना उनकी दोहरी मानसिकता को उजागर करता है. डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए और अपने पिछले राजनीतिक आचरण पर भी नजर डालनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों देशवासियों की आस्था के केंद्र हैं और उनके नाम पर राजनीतिक स्वार्थ साधने का प्रयास अत्यंत निंदनीय है. देश की जनता कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर को भली-भांति पहचान चुकी है.