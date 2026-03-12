हिमाचल में तीसरे मोर्चे को लेकर विनय कुमार का बड़ा बयान, 'इसमें BJP के लोग अधिक, कांग्रेस को नहीं कोई खतरा'
हिमाचल में तीसरे मोर्चे की हलचल के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए हम तैयार हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 5:01 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव के करीब डेढ़ साल पहले एक बार फिर तीसरे मोर्चे की चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने बड़ी बात कही है. शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में अपने जन्मदिन के अवसर प्रेसवार्ता को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि संभावित तीसरे मोर्चे में ज्यादातर चेहरे भाजपा से जुड़े हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस को इससे कोई खतरा नहीं है.
हिमाचल में तीसरे मोर्चे की हलचल तेज
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि, "हिमाचल में दो दल कांग्रेस और भाजपा ही प्रमुख हैं. ऐसे में तीसरे दल में बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने से किसी भी पार्टी को डिस्टर्ब कर सकते हैं. लेकिन, हकीकत यह है इसमें कांग्रेस के कम लोग शामिल है. इसमें बहुत से लोग भाजपा की पृष्ठभूमि से आते हैं. इस तरह कांग्रेस को तीसरे मोर्चे से कोई खतरा नहीं है."
जल्द होगा कार्यकारिणी का गठन
कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सूची अखिल भारतीय कमेटी को भेज दी है. AICC इन दिनों विभिन्न राज्य में होने वाले राज्यसभा चुनाव के प्रोसेस में व्यस्त था, लेकिन अब बहुत जल्द ही कार्यकारणी का गठन हो जाएगा. कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं को लेने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में विनय कुमार ने कहा कि कार्यकारिणी में अनुभव के आधार पर पुराने लोगों को लेना जरूरी है, लेकिन हम युवाओं के जोश को भी साथ लेकर चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम महिला और हर वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं. ये हमने मापदंड तय किए हैं.
पंचायत चुनाव के लिए नौ जवानों की टीम तैयार
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि, पंचायत चुनाव के लिए हम तैयार हैं. इससे पहले हमारे ब्लॉक स्तर तक की कार्यकारिणी भी बन जाएगी. उन्होंने कहा कि हम डटकर पंचायत चुनाव का सामना करेंगे. हमने पंचायत चुनाव के लिए नौजवान उम्मीदवारों की टीम तैयार की है. इसी तरह से बीडीसी और जिला परिषद के लिए भी हमने अच्छे उम्मीदवार तैयार कर रखी है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में तीसरे मोर्चे की हलचल से उठा पर्दा, पूर्व मंत्री रामलाल मार्कण्डेय ने किया बड़ा दावा
ये भी पढ़ें: पूर्व राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पर भड़के मंत्री जगत सिंह नेगी, बोले- नाइंसाफी वाला रहा कार्यकाल