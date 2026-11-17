हिमाचल में पटवारी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 23 नवंबर से शुरू होगी परीक्षा, इतने लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन
राज्य चयन आयोग के अनुसार परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना भी जरूरी होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 6:18 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में पटवारी बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती के तहत 530 पदों को भरा जाना है, जिसके लिए कुल 1,87,257 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि विज्ञापन संख्या 08/2025 के तहत पटवारी (जॉब ट्रेनी) के 530 पदों को भरने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए 1,87,257 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. सभी पात्र अभ्यर्थी अब आयोग के लॉगिन पोर्टल पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
23 से 30 नवंबर तक होगी भर्ती परीक्षा
आयोग के अनुसार, पटवारी भर्ती परीक्षा 23 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा की तारीख नजदीक होने के कारण अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें. इससे परीक्षा से पहले अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा.
ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड
अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित लिंक खोलना होगा. इसके बाद आवेदन संख्या और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करके लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है. अभ्यर्थियों को इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए.
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी उसमें अपना नाम, रोल नंबर, आवेदन संख्या, परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र का नाम अच्छी तरह जांच लें. यदि एडमिट कार्ड में किसी तरह की गलती दिखाई देती है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें, ताकि समय रहते उसमें सुधार करवाया जा सके.
परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ ले जाएं पहचान पत्र
आयोग ने अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की दो से तीन प्रतियां निकालकर रखने की सलाह दी है. परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना भी जरूरी होगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश पहले ही पढ़ लेने चाहिए और निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना चाहिए.
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