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हिमाचल में पटवारी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 23 नवंबर से शुरू होगी परीक्षा, इतने लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन

हिमाचल पटवारी भर्ती एडमिट कार्ड 2026 ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में पटवारी बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती के तहत 530 पदों को भरा जाना है, जिसके लिए कुल 1,87,257 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि विज्ञापन संख्या 08/2025 के तहत पटवारी (जॉब ट्रेनी) के 530 पदों को भरने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए 1,87,257 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. सभी पात्र अभ्यर्थी अब आयोग के लॉगिन पोर्टल पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.