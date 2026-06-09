पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय पर इतने करोड़ खर्च करेगी सरकार, इस बार जुड़े 602 नए जनप्रतिनिधि
हिमाचल प्रदेश में 15 जून को पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 11:30 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए जाने के बाद अब ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों की बारी है. सरकार ने सालों पुरानी परंपरा में व्यवस्था परिवर्तन करते हुए पहली बार जिला स्तर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यह अवसर और भी खास बनने जा रहा है.
15 जून को दिलाई जाएगी शपथ
हिमाचल में 15 जून को प्रदेशभर के नवनिर्वाचित प्रधान और उप-प्रधान पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे. अब तक यह परंपरा डिविजनल स्तर पर निभाई जाती थी, जहां मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिनिधियों को शपथ दिलाते थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के सदस्य अलग-अलग जिलों में पहुंचकर नव निर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों को शपथ दिलाएंगे. इसके लिए जिला-वार जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं.
27 जून को होगी पहली बैठक
हिमाचल में नवनिर्वाचित प्रधान और उप-प्रधान की शपथ ग्रहण के बाद पंचायतों में कामकाज की औपचारिक शुरुआत 27 जून को होने वाली पहली बैठक से होगी. वहीं, पहली बैठक के साथ ही प्रदेश के 31,182 नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि मानदेय प्राप्त करने के पात्र बन जाएंगे. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की संख्या बढ़ने के कारण इस बार सरकार पर मानदेय का वित्तीय भार भी पहले की तुलना में ज्यादा पड़ेगा.
3754 पंचायतों में चुनाव संपन्न
हिमाचल के गांवों में लोकतंत्र का दायरा पहले से और बड़ा हो गया है. राज्य में पंचायतों की संख्या बढ़कर 3758 पहुंच गई है और इनमें से 3754 पंचायतों में चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं. पंचायतों के बढ़ते दायरे के साथ अब जनप्रतिनिधियों की संख्या में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है. इसका सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ने वाला है, क्योंकि गांवों की सरकार को चलाने वाले जनप्रतिनिधियों के मानदेय पर अब पहले से ज्यादा खर्च करना होगा.
मानदेय पर इतने करोड़ होंगे खर्च
पिछले पंचायत चुनावों के समय प्रदेश में 3615 पंचायतें थीं, जिनसे कुल 30,580 जनप्रतिनिधि चुनकर आए थे. इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के साथ पंचायत वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक कुल 31,182 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं. यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 602 नए जनप्रतिनिधि जुड़ गए हैं. संख्या में यह बढ़ोतरी भले ही मामूली लगे, लेकिन वित्तीय गणित में इसका असर साफ दिखाई देता है. पिछली बार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय पर सालाना 129.81 करोड़ रुपए खर्च किए थे. अब जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने के कारण यह खर्च बढ़कर करीब 136.30 करोड़ रुपए सालाना पहुंचने का अनुमान है. यानी मानदेय मद में सरकार को करीब 5 प्रतिशत ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ेगी.
- जिला परिषद अध्यक्ष को मिलेगा सबसे ज्यादा मानदेय- पंचायती राज संस्थाओं में सबसे ज्यादा मानदेय जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाएगा. जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने 25 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा जिला परिषद सदस्य को भी हर महीने 8 हजार 300 रुपये मिलेंगे.
- पंचायत समिति अध्यक्ष और सदस्यों का मानदेय- पंचायत समिति अध्यक्ष को हर महीने 12 हजार रुपये मानदेय मिलेगा. वहीं, पंचायत समिति उपाध्यक्ष को 9 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. पंचायत समिति सदस्य को हर महीने 7 हजार 500 रुपये मानदेय मिलेगा.
- प्रधान और उप-प्रधान के खाते में आएंगे इतने रुपए- ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और उप-प्रधान को भी हर महीने सरकार की ओर से तय मानदेय मिलेगा. ग्राम पंचायत प्रधान को 7 हजार 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, जबकि उप-प्रधान को हर महीने 5 हजार 100 रुपए मिलेंगे. इसके अलावा पंचायत बैठकों में शामिल होने वाले पंचायत सदस्यों को भी प्रति बैठक 1050 रुपए दिए जाएंगे.
रिकॉर्ड 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए
हिमाचल प्रदेश में इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के बाद इस बार रिकॉर्ड 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए. इनमें प्रधान के 3,754, उप-प्रधान 3,754, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 21,654, पंचायत समिति सदस्य के 1,769 और जिला परिषद सदस्य के 251 सदस्य चुने हुए हैं. वहीं, नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 70,224 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला हुआ था.