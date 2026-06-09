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पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय पर इतने करोड़ खर्च करेगी सरकार, इस बार जुड़े 602 नए जनप्रतिनिधि

हिमाचल पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय ( ETV Bharat GFX )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए जाने के बाद अब ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों की बारी है. सरकार ने सालों पुरानी परंपरा में व्यवस्था परिवर्तन करते हुए पहली बार जिला स्तर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यह अवसर और भी खास बनने जा रहा है. 15 जून को दिलाई जाएगी शपथ हिमाचल में 15 जून को प्रदेशभर के नवनिर्वाचित प्रधान और उप-प्रधान पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे. अब तक यह परंपरा डिविजनल स्तर पर निभाई जाती थी, जहां मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिनिधियों को शपथ दिलाते थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रिमंडल के सदस्य अलग-अलग जिलों में पहुंचकर नव निर्वाचित प्रधानों और उप-प्रधानों को शपथ दिलाएंगे. इसके लिए जिला-वार जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं. 27 जून को होगी पहली बैठक हिमाचल में नवनिर्वाचित प्रधान और उप-प्रधान की शपथ ग्रहण के बाद पंचायतों में कामकाज की औपचारिक शुरुआत 27 जून को होने वाली पहली बैठक से होगी. वहीं, पहली बैठक के साथ ही प्रदेश के 31,182 नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि मानदेय प्राप्त करने के पात्र बन जाएंगे. बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की संख्या बढ़ने के कारण इस बार सरकार पर मानदेय का वित्तीय भार भी पहले की तुलना में ज्यादा पड़ेगा. 3754 पंचायतों में चुनाव संपन्न