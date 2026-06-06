नए चुने हुए प्रधान, उपप्रधान के खाते में इस दिन आयेगा पहला मानदेय, जाने कब होगी पहली मीटिंग
हिमाचल में 31,182 नवनिर्वाचित प्रतिनिधि पद-गोपनीयता की शपथ लेंगे. साथ ही 27 जून को होने वाली पहली आधिकारिक बैठक से इनका मानदेय शुरू हो जाएगा
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 6, 2026 at 2:05 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 2:35 PM IST
शिमला: हिमाचल में गांव की सरकार अब औपचारिक रूप से सक्रिय होने जा रही है. लंबे इंतजार के बाद जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधि विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे. प्रदेश की हजारों पंचायतों में नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नई योजनाओं के साथ गांव की सरकारें आकार लेने जा रही हैं. ऐसे में चुनावी मैदान में जीत दर्ज करने वाले प्रधान, उपप्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि जनता से किए गए वादों को अब धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे.
प्रदेश सरकार ने नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने की तारीख तय कर दी है. सरकार के निर्णय के अनुसार 15 जून को प्रदेश के 3754 नव निर्वाचित प्रधानों और इतनी ही संख्या में उपप्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी. इस बार शपथ ग्रहण प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है. पहले जहां मुख्यमंत्री मंडल स्तर (डिवीजनल स्तर) पर प्रधानों और उपप्रधानों को शपथ दिलाते रहे हैं, वहीं अब कैबिनेट मंत्री जिला स्तर पर ये जिम्मेदारी निभाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों की पहली आधिकारिक बैठक की तारीख भी तय कर दी है.
प्रधानों के अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक 27 जून को आयोजित की जाएगी. यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसी के साथ प्रदेश के सभी 31,182 नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि मानदेय प्राप्त करने के पात्र बन जाएंगे.
खाते में पड़ेगा 35 दिनों का मानदेय
पंचायतीराज संस्थाओं के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए जून का आखिरी सप्ताह खास रहने वाला है. सत्ता और जिम्मेदारी संभालने की औपचारिक शुरुआत पहली बैठकों के साथ होगी, लेकिन इसके साथ ही मानदेय की घड़ी भी चल पड़ेगी. प्रदेश में जिला परिषद सदस्यों की पहली बैठक जिला मुख्यालयों पर, पंचायत समिति सदस्यों की बैठक संबंधित विकासखंड मुख्यालयों पर और प्रधान और उपप्रधानों की पहली बैठक संबंधित ग्राम पंचायतों में आयोजित होगी.
पहली बैठक के आयोजन के साथ ही 27 जून से नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मानदेय प्रभावी माना जाएगा. हालांकि इस बार पहली बैठकें जून के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित हैं. ऐसे में जनप्रतिनिधियों को जुलाई माह में अलग से मानदेय जारी नहीं किया जाएगा. इसके बजाय अगस्त में एकमुश्त 35 दिनों का मानदेय उनके खातों में जमा किया जाएगा. वहीं पिछले कार्यकाल की तुलना करें तो वर्ष 2021 में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की पहली बैठक 1 फरवरी को हुई थी. उस समय मार्च में एक माह का मानदेय सीधे जनप्रतिनिधियों के खातों में जमा कर दिया गया था. इस बार बैठकों की तिथि महीने के अंतिम सप्ताह में होने के कारण मानदेय भुगतान का स्वरूप अलग रहेगा.
जिला परिषद अध्यक्ष को मिलेगा सबसे ज्यादा मानदेय
पंचायतीराज संस्थाओं में सबसे अधिक मानदेय जिला परिषद अध्यक्ष को दिया जाएगा. जिला परिषद अध्यक्ष को हर महीने 25 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि जिला परिषद उपाध्यक्ष को 19 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा जिला परिषद सदस्य को भी हर महीने 8 हजार 300 रुपये मिलेंगे.
पंचायत समिति अध्यक्ष और सदस्यों को कितना मिलेगा?पंचायत समिति अध्यक्ष को हर महीने 12 हजार रुपये मानदेय मिलेगा. वहीं, पंचायत समिति उपाध्यक्ष को 9 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. पंचायत समिति सदस्य को हर महीने 7 हजार 500 रुपये मानदेय मिलेगा.
प्रधान और उपप्रधान के खाते में आएंगे इतने रुपये
ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और उपप्रधान को भी हर महीने सरकार की ओर से तय मानदेय मिलेगा. ग्राम पंचायत प्रधान को 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, जबकि उपप्रधान को हर महीने 5 हजार 100 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा पंचायत बैठकों में शामिल होने वाले पंचायत सदस्यों (मेंबर) को भी प्रति बैठक 1050 रुपये दिए जाएंगे.
रिकॉर्ड 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए
प्रदेश में इस बार पंचायतों की संख्या बढ़ने के बाद इस बार रिकॉर्ड 31,182 जनप्रतिनिधि चुने गए. इनमें प्रधान के 3,754, उपप्रधान 3,754, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 21,654, पंचायत समिति सदस्य के 1,769 और जिला परिषद सदस्य के 251 सदस्य चुने हुए हैं. वहीं, नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 70,224 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला हुआ था.
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