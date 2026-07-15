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"सत्ता में रहते भाजपा नेता लोगों को नौकरियां नहीं दे पाए तो ये उनकी विफलता, आउटसोर्स नौकरियों वाले बयान पर मंत्री हर्षवर्धन ने दी सफाई

भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, "आउटसोर्स भर्तियों में इंटरव्यू नहीं होता है, ऐसे में उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा. भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अलग-अलग मंत्रियों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में आउटसोर्स के माध्यम से लोगों को रोजगार दिलाया था. यदि भाजपा के नेता सत्ता में रहते हुए अपने क्षेत्रों के युवाओं को आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार नहीं दिला पाए तो यह उनकी विफलता है. इस पर सवाल उठाने की बजाय उन्हें बधाई देनी चाहिए कि उनके क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला".

शिमला: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में सिफारिश पर नौकरी लगाने वाले वायरल बयान पर सफाई दी है. अब मंत्री ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को रोजगार मिला है, वे सभी नियुक्तियां आउटसोर्स व्यवस्था के तहत हुई हैं और इनमें किसी भी तरह की बैकडोर भर्ती नहीं हुई. यह भाषण उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में दिया था और उसका संदर्भ भी उसी क्षेत्र में हुए रोजगार से जुड़ा था.

मंत्री ने कहा उनके विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों में करीब 85 नियुक्तियां हुई हैं. जबकि आईपीएच विभाग में लगभग 67 लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार मिला है. इसके अलावा योगा इंस्ट्रक्टर और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में भी आउटसोर्स व्यवस्था के जरिए नियुक्तियां हुई हैं. उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पिछड़े और दुर्गम इलाके अधिक हैं, जहां कई पद लंबे समय से खाली रहते हैं. इसी वजह से वहां आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्तियां भी अधिक होती हैं. उन्होंने दोहराया कि सभी नियुक्तियां तय प्रक्रिया के तहत ही की गई हैं. उद्योग मंत्री ने कहा कि आउटसोर्स के पद कैबिनेट की मंजूरी के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरे जाते हैं.

उन्होंने कहा कि यदि उनके विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिला है तो यह उनके लिए खुशी की बात है. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यदि उनके क्षेत्र में आउटसोर्स के पद निकलेंगे तो वह अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके प्रति उनकी जवाबदेही है.

दरअसल अपने विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मंच से उद्योग मंत्री ने करीब 700 लोगों को रोजगार दिलाने की बात कही थी. उद्योग मंत्री के इस बयान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और जांच करने की भी मांग की है.

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