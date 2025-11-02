ETV Bharat / state

लेक्चरर सीनियरिटी-प्रमोशन विवाद, सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार की अपील मंजूर, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रवक्ताओं की सीनियोरिटी व प्रमोशन विवाद से जुड़े दो मामलों में राज्य सरकार को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की अपील को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इस विवाद से जुड़े दो अहम मामलों सतीश कुमार वर्सेज हिमाचल प्रदेश और पूर्णिमा कुमारी वर्सेज हिमाचल प्रदेश को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट, दोनों अदालतों के हाल ही में आए आदेश के तहत डिमोशन व सीनियोरिटी के फिर से निर्धारण की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है.

सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार की अपील मंजूर

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश वर्सेज सतीश कुमार व अन्य मामले में हिमाचल सरकार की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट के फैसले और उससे जुड़ी अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ये स्पष्ट किया है कि जब तक अपील लंबित है, तब तक हाईकोर्ट के पूर्व आदेश और उसके अनुपालन से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस आदेश से हिमाचल सरकार को अंतरिम राहत मिली है. मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है.