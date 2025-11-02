ETV Bharat / state

लेक्चरर सीनियरिटी-प्रमोशन विवाद, सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार की अपील मंजूर, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

हिमाचल में स्कूल लेक्चरर की सीनियोरिटी और प्रमोशन विवाद में राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. जानिए क्या है पूरा मामला?

HP Lecturer seniority-promotion dispute
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 8:30 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रवक्ताओं की सीनियोरिटी व प्रमोशन विवाद से जुड़े दो मामलों में राज्य सरकार को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की अपील को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इस विवाद से जुड़े दो अहम मामलों सतीश कुमार वर्सेज हिमाचल प्रदेश और पूर्णिमा कुमारी वर्सेज हिमाचल प्रदेश को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट, दोनों अदालतों के हाल ही में आए आदेश के तहत डिमोशन व सीनियोरिटी के फिर से निर्धारण की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है.

सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार की अपील मंजूर

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश वर्सेज सतीश कुमार व अन्य मामले में हिमाचल सरकार की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट के फैसले और उससे जुड़ी अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने ये स्पष्ट किया है कि जब तक अपील लंबित है, तब तक हाईकोर्ट के पूर्व आदेश और उसके अनुपालन से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस आदेश से हिमाचल सरकार को अंतरिम राहत मिली है. मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है.

इस आदेश पर भी फिलहाल स्टे

वहीं, एक अन्य घटनाक्रम में हाईकोर्ट ने पूर्णिमा कुमारी वर्सेज राज्य हिमाचल प्रदेश मामले में पारित 10 सितंबर 2024 के आदेश पर भी फिलहाल स्टे लगा दिया है. उस आदेश में अदालत ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि टीजीटी शिक्षकों की सीनियोरिटी लिस्ट संशोधित कर उन्हें 18 जून 2024 के विभागीय आदेश के अनुसार नियमित सेवा लाभ प्रदान किए जाएं और तब तक जूनियर शिक्षकों को प्रवक्ता (पीजीटी) पद पर प्रमोशन न दी जाए.

इस तरह अब दोनों ही मामलों पर न्यायिक रोक लगने से शिक्षा विभाग की तरफ से जारी सीनियरिटी का निर्धारण, प्रमोशन और डिमोशन संबंधी सभी प्रक्रियाएं स्थगित हो गई हैं. राज्य सरकार को इस रोक से अस्थायी राहत मिली है. वहीं, इस घटनाक्रम से प्रभावित शिक्षकों को अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक प्रतीक्षा करनी होगी.

