चिट्टे पर सबसे बड़ी चोट की तैयारी!, हिमाचल में नशे के खिलाफ पक्ष–विपक्ष एकजुट

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला विधानसभा तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच वार-पलटवार और नोक-झोंक देखने को मिली. लेकिन, सत्र के आठवें और अंतिम दिन एक अनोखा दृश्य देखने को मिला. विधानसभा के गेट नंबर-1 के बाहर नशे के बढ़ते खतरे के विरोध में पक्ष और विपक्ष एक मंच पर नजर आए. दोनों दलों के विधायकों और नेताओं ने एक साथ नारे लगाकर प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ अपना कड़ा संदेश दिया.

नेताओं ने कहा कि, नशे का मुद्दा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है और इस पर सामूहिक लड़ाई ही कारगर होगी. सभी ने समाज को जागरूक करने, युवाओं को इस बीमारी से बचाने और ड्रग नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया. विधानसभा परिसर के बाहर लगे इस अनूठे प्रदर्शन ने साफ संकेत दिया है कि हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्त समाज के लिए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता स्थिति की गंभीरता को देखते हुए साझा प्रयास करने को तैयार हैं.

चिट्टे के खिलाफ कानून को और सख्त बनाया: CM

इससे पहले प्रदेश में नशा कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है, "नशे के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार तेज की जा रही है. प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चिट्टा के खिलाफ कानून को और सख्त बनाया है. ताकि चिट्टा कारोबारियों पर सीधे चोट की जा सके. सरकार ने नशे के नेटवर्क से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उनकी संपत्तियों को सील कर दिया है, ताकि माफिया की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके."

चिट्टा माफिया को जड़ से उखाड़ना सरकार का संकल्प

पिछले दिनों हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा था, "प्रदेश में चिट्टा माफिया को जड़ से उखाड़ना हमारी सरकार का पक्का संकल्प है." अब इस संकल्प में सरकार को विपक्ष का भी साथ मिल गया है. अब देखना यह है कि, नशे के खिलाफ मैराथन के बाद अब सरकार और किस तरह की गतिविधि चलाने की तैयारी में है.

