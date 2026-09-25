डेली वेजर्स से सर्विस शुरू करने वाले कर्मियों के पेंशन अधिकारों पर हाईकोर्ट की मोहर, सरकार की अपील खारिज
हाईकोर्ट ने साफ किया राज्य बनाम रूप लाल मामले में SC ने सुंदर सिंह फैसले को तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर भी लागू किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 8:13 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी यानी डेली वेजर्स के रूप में सेवाएं शुरू करने वाले कर्मचारियों के पेंशन अधिकारों पर मोहर लगा दी है. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील को खारिज करते हुए सिंगल जज के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया है.
सिंगल जज ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता को ब्याज सहित पेंशन जारी करने का आदेश दिया था. मामले में अदालत ने आदेश दिया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को 1 जनवरी 2018 से नौ प्रतिशत ब्याज के साथ पेंशन दी जाए. यदि तय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो सरकार को 12 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देना होगा.
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता बिधि चंद को वर्ष 1984 में दैनिक वेतनभोगी लोहार के रूप में नियुक्त किया गया था. बाद में 1 जनवरी 1994 को उन्हें वर्क-चार्ज का दर्जा मिला. बिधि चंद बाद में 28 फरवरी 2003 को सेवानिवृत्त हो गए. नियमित सेवा 10 साल से कम (लगभग 9 वर्ष) होने के कारण सरकार ने उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. एकल जज ने 5 दिसंबर 2025 को उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार को 1 जनवरी 2018 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था. इसी आदेश को राज्य सरकार ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी.
मामले की सुनवाई में खंडपीठ ने माना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुंदर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का दायरा अब केवल चतुर्थ श्रेणी तक सीमित नहीं है. इसमें व्यवस्था दी गई थी कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई 5 साल की सेवा को 1 साल की नियमित सेवा के बराबर माना जाएगा. यदि किसी कर्मचारी की नियमित सेवा 8 साल से अधिक, लेकिन 10 साल से कम है, तो उसे 10 साल मानकर पेंशन पात्रता दी जाएगी. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य बनाम रूप लाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुंदर सिंह फैसले के इस सिद्धांत को तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया है. चूंकि बिधी चंद क्लास-थ्री पोस्ट से रिटायर हुए थे, इसलिए वे भी इस लाभ के हकदार हैं.
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