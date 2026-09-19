ETV Bharat / state

अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न होने से हाईकोर्ट नाराज, सरकाघाट एसडीएम को कोर्ट में पेश होने के आदेश

सरकाघाट में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया. डबल बेंच ने एसडीएम को कोर्ट में पेश होने को कहा.

अवैध निर्माण पर कार्रवाई न होने से हाईकोर्ट नाराज
अवैध निर्माण पर कार्रवाई न होने से हाईकोर्ट नाराज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिले के सरकाघाट में चिन्हित अवैध निर्माणों के खिलाफ ठोस कार्रवाई न होने पर कड़ा रुख अपनाया है. मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर असंतोष व्यक्त करते हुए सरकाघाट के एसडीएम को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि एसडीएम अगली सुनवाई से पहले इन अवैध निर्माणों के खिलाफ सकारात्मक कार्रवाई करते हैं और उसकी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर देते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी. मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकारी विभागों की ओर से दाखिल किए गए हलफनामों में विरोधाभास को लेकर भी गहरा असंतोष व्यक्त किया. अदालत ने कहा कि प्रशासन की ओर से पेश की जा रही रिपोर्टों से कोई भरोसा नहीं जगता और नया हलफनामा स्थिति को और खराब करता है. कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड के अनुसार, 30 अप्रैल 2026 को दाखिल किए गए पिछले हलफनामे में सरकाघाट में 46 अवैध निर्माणों की बात कही गई थी. इसके बाद 14 अगस्त 2026 को एसडीएम की ओर से दाखिल नई स्टेटस रिपोर्ट में अवैध निर्माणों की संख्या घटाकर 42 कर दी गई.

खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ये भी टिप्पणी की कि दोनों हलफनामों में कुल 71 मामलों की पहचान किए जाने की बात कही गई है. हालांकि, शेष मामलों को लेकर प्रशासन की ओर से कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं, लेकिन जो 42 अवैध निर्माण स्पष्ट रूप से चिह्नित किए गए हैं, उनके खिलाफ जमीनी स्तर पर कार्रवाई किए जाने का कोई रिकॉर्ड अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया. अदालत ने इसी स्थिति पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश करने को कहा है. कोर्ट ने एसडीएम सरकाघाट को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अगली तारीख से पहले अवैध निर्माणों के खिलाफ सकारात्मक कार्रवाई कर उसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है, तो व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल सकती है. अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026 को होगी.

ये भी पढ़ें: IIT मंडी के फैकल्टी समेत कई लोगों से 10 करोड़ की ठगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 22 लोगों को ठग ने लगाया चूना

TAGGED:

SARKAGHAT
ILLEGAL CONSTRUCTIONS
HIMACHAL HIGH COURT
हिमाचल हाईकोर्ट
HP HIGH COURT SARKAGHAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.