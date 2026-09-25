कब बहाल होंगी दिल्ली-शिमला-धर्मशाला की फ्लाइट्स, हाईकोर्ट ने एलायंस एयर संग केंद्र सरकार से भी मांगा जवाब
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिल्ली-शिमला-धर्मशाला की फ्लाइट्स को लेकर सवाल किए हैं. साथ ही संजौली में तैयार हेलीपोर्ट के उपयोग पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 10:36 AM IST
शिमला: हिमाचल में हवाई उड़ानों के लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली-शिमला-धर्मशाला की फ्लाइट्स को लेकर सवाल किए हैं. यही नहीं, अदालत ने राजधानी शिमला के समीप सबसे बड़े उपनगर संजौली में तैयार हेलीपोर्ट के बेहतर उपयोग पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है.
खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को नए हलफनामे दाखिल करने के निर्देश भी जारी किए हैं. अदालत ने हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी और इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मकसद से जनहित याचिका दर्ज की है. हाईकोर्ट ने मॉनसून सीजन के दौरान निलंबित की गई दिल्ली-शिमला-धर्मशाला विमान सेवाओं को दोबारा शुरू करने को लेकर प्रतिवादी एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड से एक नया हलफनामा तलब किया है. अदालत ने पूछा है कि इस रूट पर कब से उड़ानें संचालित की जाएंगी. यानी इस हवाई रूट पर फिर से हवाई सेवा कब बहाल होने की संभावना है.
ट्विन-इंजन का उठा सकता है भार
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल ने अदालत को सूचित किया कि संजौली शिमला स्थित हेलीपोर्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह ट्विन-इंजन (दोहरे इंजन वाले) हेलीकॉप्टर का भार भी आसानी से उठा सकता है. अदालत के समक्ष पेश की गई इस जानकारी के बाद खंडपीठ ने संबंधित प्रशासन को एक हलफनामा दाखिल करने के आदेश जारी किए. अदालत ने हलफनामे में इस हेलीपोर्ट का अधिकतम और सही उपयोग सुनिश्चित किए जाने संबंधी जानकारी विस्तार से दर्ज करने के लिए कहा है.
यही नहीं, खंडपीठ ने राज्य में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अदालत ने केंद्र सरकार को भी कड़े निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने केंद्र को संशोधित उड़ान योजना की नवीनतम स्थिति और प्रगति के संबंध में एक ताजा हलफनामा पेश करने को कहा है.
3 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को तय की गई है. उल्लेखनीय है कि राज्य में कोई भी ऐसी हवाई पट्टी नहीं है, जहां बड़ा विमान उतर सके. अभी शिमला के पास जुब्बड़ हट्टी, कुल्लू के भुंतर व धर्मशाला के समीप गगल में हवाई अड्डे हैं. यदि अकेले शिमला दिल्ली के बीच बड़े विमान उतरने की व्यवस्था हो जाए तो पर्यटन सेक्टर को भारी बूस्ट मिलेगा. हालांकि देश में उड़ान योजना की शुरुआत शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट से ही हुई थी.
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