ETV Bharat / state

कब बहाल होंगी दिल्ली-शिमला-धर्मशाला की फ्लाइट्स, हाईकोर्ट ने एलायंस एयर संग केंद्र सरकार से भी मांगा जवाब

शिमला: हिमाचल में हवाई उड़ानों के लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली-शिमला-धर्मशाला की फ्लाइट्स को लेकर सवाल किए हैं. यही नहीं, अदालत ने राजधानी शिमला के समीप सबसे बड़े उपनगर संजौली में तैयार हेलीपोर्ट के बेहतर उपयोग पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है.

खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार सहित प्रतिवादियों को नए हलफनामे दाखिल करने के निर्देश भी जारी किए हैं. अदालत ने हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी और इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मकसद से जनहित याचिका दर्ज की है. हाईकोर्ट ने मॉनसून सीजन के दौरान निलंबित की गई दिल्ली-शिमला-धर्मशाला विमान सेवाओं को दोबारा शुरू करने को लेकर प्रतिवादी एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड से एक नया हलफनामा तलब किया है. अदालत ने पूछा है कि इस रूट पर कब से उड़ानें संचालित की जाएंगी. यानी इस हवाई रूट पर फिर से हवाई सेवा कब बहाल होने की संभावना है.

ट्विन-इंजन का उठा सकता है भार

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल ने अदालत को सूचित किया कि संजौली शिमला स्थित हेलीपोर्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह ट्विन-इंजन (दोहरे इंजन वाले) हेलीकॉप्टर का भार भी आसानी से उठा सकता है. अदालत के समक्ष पेश की गई इस जानकारी के बाद खंडपीठ ने संबंधित प्रशासन को एक हलफनामा दाखिल करने के आदेश जारी किए. अदालत ने हलफनामे में इस हेलीपोर्ट का अधिकतम और सही उपयोग सुनिश्चित किए जाने संबंधी जानकारी विस्तार से दर्ज करने के लिए कहा है.