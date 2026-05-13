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राज्य सरकार को एक और झटका, KNH से गायनी वार्ड IGMC शिफ्ट करने के आदेश पर HC की रोक

KNH अस्पताल के गायनी विभाग को IGMC शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगी है. अगली सुनवाई 28 मई को होगी.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 1:41 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को सरकार को हाई कोर्ट से एक और झटका लगा है. उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें कमला नेहरू अस्पताल यानी KNH से स्त्री रोग (गायनी) विभाग को आईजीएमसी शिफ्ट करने का फैसला लिया गया था. राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ शिमला में विरोध भी प्रदर्शन हुए थे. इसके बाद मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा था.

सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस पर हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई की. अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होगी. याचिकाकर्ता पक्ष की वकील नरेश तोमर ने बताया कि इस मामले में जनवादी महिला समिति की ओर समिति की सचिव फालमा चौहान ने हिमाचल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. मामले पर आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सुनवाई की. उन्होंने अदालत के समय सामने तर्क दिए की सरकार का ये निर्णय विवेकहीन है. KNH अस्पताल में पूरा मूलभूत ढांचा विद्यमान है, जबकि IGMC में गायनी वार्ड के लिए केवल पांच कमरे अलॉट किए गए थे. इसके अलावा आईएमसी पहले से अधिक बोझ है. लिहाजा यह फैसला जनहित में नहीं है.

तीन दिनों के भीतर मांगा जवाब

वहीं, इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेश सचिव फालमा चौहान ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है. मामले में याचिकाकर्ता फालमा चौहान ने कहा कि 'प्रदेश की महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनवरी महिला समिति की ओर से गायनी वार्ड आईएमसी शिफ्ट करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. अदालत ने राज्य से पूछा है कि क्या राज्य सरकार KNH में महिलाओं को मिलने वाली सुविधाएं IGMC में भी दे पाएगी. अदालत ने राज्य सरकार से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है'

बीजेपी ने साधा निशाना

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को बीजेपी ने जनता की जीत और कांग्रेस सरकार की हार बताया है. भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने कहा कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और सरकार को लगाई गई फटकार यह स्पष्ट करती है कि कांग्रेस सरकार ने बिना जनभावनाओं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को समझे जल्दबाजी में निर्णय लिया था. कमला नेहरू अस्पताल केवल एक भवन नहीं बल्कि प्रदेश की लाखों महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है. अस्पताल को शिफ्ट करने का निर्णय महिलाओं, गर्भवती माताओं और दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की सुविधाओं को प्रभावित करने वाला था, जिसे भाजपा ने जनता के हित में गंभीर मुद्दा बनाया.

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