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निजी कंपनी में तैनात होम गार्ड के वेतन के मामले में सरकार को झटका, HC ने इस आदेशों पर लगाई रोक

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बॉटलिंग कंपनी में तैनात किए गए दो होमगार्ड्स की सैलरी के मामले में अहम आदेश पारित किया है. राज्य सरकार ने एक आदेश के तहत बॉटलिंग कंपनी में नियुक्त दो होमगार्ड्स के वेतन की अदायगी का दायित्व कंपनी पर डाला था. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उक्त आदेश पर रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक किसी कंपनी की तरफ से सुरक्षा के लिए किसी विशेष तैनाती का अनुरोध न किया गया हो, तब तक नियोक्ता को ही अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना होता है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया कंपनी में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती राज्य सरकार का एकतरफा निर्णय प्रतीत होता है. सरकार ने खुद ही याचिकाकर्ता के एल्को स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड बॉटलिंग प्लांट में दो होम गार्ड कर्मियों की तैनाती की है. रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज़ यह नहीं दर्शाते कि याचिकाकर्ता के संयंत्र में होम गार्ड कर्मियों की तैनाती उसके किसी ऐसे अनुरोध के परिणामस्वरूप हुई थी.

याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.08.2025 के कार्यालय पत्र के तहत जारी निर्देशों को चुनौती दी है, जिसमें राज्य सरकार ने कंपनी परिसर में तैनात दो होम गार्ड कर्मियों के मासिक वेतन का भुगतान करने को कहा है. मामले के अनुसार राज्य सरकर ने 30.08.2025 को उक्त कंपनी में किसी भी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विनिर्माण संयंत्रों में दो होम गार्ड कर्मियों की तैनाती की स्वीकृति दी. इन होम गार्ड कर्मियों का वेतन संबंधित विनिर्माण संयंत्रों ने वहन करना था. इन होम गार्ड कर्मियों का स्थानांतरण संबंधित क्षेत्र के कलेक्टर (उत्पाद शुल्क) द्वारा निर्धारित अवधि के बाद उसी जिले में किया जाना था.