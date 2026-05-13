समझौते के बाद भी वापस नहीं लिया जा सकता क्रिमिनल केस, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने स्पष्ट किया है कि मुकद्दमा वापसी अभियोजन पक्ष और कोर्ट के बीच का मामला है.कोर्ट ने आरोपियों को याचिका को खारिज कर दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 7:56 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 10:19 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों को वापिस लेने पर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि मुकद्दमा वापसी अभियोजन पक्ष और कोर्ट के बीच का मामला होता है. इसलिए अभियुक्तों को मुकद्दमा वापसी से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है. मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने याचिकाकर्ताओं आरोपी सुनीता देवी व अन्य की याचिका को खारिज कर दिया.
अदालत ने कहा कि आरोपियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित उस आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें केस वापस लेने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था. मामले के अनुसार पुलिस ने ट्रायल कोर्ट बिलासपुर के समक्ष अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 353, 342, 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया था. इसमें यह दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता ओम प्रकाश वरिष्ठ सिविल जज बिलासपुर के कार्यालय में एक अभियोग सेवक (प्रोसेस सर्वर) के रूप में तैनात था.
बंधक बनाकर की थी मारपीट
ओम प्रकाश 18.09.2021 को शाम लगभग 5:30 बजे बरमाणा गांव में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था. उसे सुशील कुमार बनाम धर्ती मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक दीवानी केस में पक्षकार मथला क्रांति कुमार को नोटिस/समन प्रदान करना था, जब शिकायतकर्ता ने क्रांति कुमार को समन के बारे में बताया तो उसने समन लेने से इनकार कर दिया. आरोपी सुनीता देवी ने शिकायतकर्ता को घर के अंदर धकेल दिया और उसे घर में ही बंधक बना लिया. आरोपी ने शिकायतकर्ता को धमकाया और अपमानित किया. उसे पुलिस की सहायता से ही छुड़ाया गया. अतः, कानून के अनुसार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया. बाद में, दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और निचली अदालत के समक्ष केस वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया गया. निचली अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया था.
हाईकोर्ट ने दी ये व्यवस्था
अब हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों को वापिस लेने पर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि मुकद्दमा वापसी अभियोजन पक्ष और कोर्ट के बीच का मामला होता है. इसलिए अभियुक्तों को मुकद्दमा वापसी से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल HC का बड़ा फैसला, किसी कर्मी को निलंबित करने से पहले कारण बताओ नोटिस देना जरूरी नहीं