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'जो सुक्खू जी कहें वही सही, सरकार की चालाकी पर कोर्ट ने फेरा पानी'

सुक्खू सरकार के भर्ती सेवा शर्त विधेयक-2024 को रद्द कर दिया. जयराम ठाकुर ने इसे सरकार की 'कुटिलता' की हार बताया.

जयराम ठाकुर
जयराम ठाकुर (PIC CREDIT@JAIRAM THAKUR FACEBOOK)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 8:04 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों की सीनियोरिटी व सेवा शर्तों से जुड़े एक्ट को खारिज कर दिया है. अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े अहम मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका मिला है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ही सुक्खू सरकार ने इस बिल को पास किया था.

अब इस मामले में सुक्खू सरकार को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने घेरा है. जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुक्खू सरकार के हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती सेवा शर्तें विधेयक 2024 को असंवैधानिक घोषित कर दिया. इसके पहले भी सरकार द्वारा यह कानून लाया गया था, ताकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के अनुबंध कार्यकाल और सीनियरिटी की सेवा शर्तों को बदला जा सके. पूर्व में हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया था. कर्मचारियों का हक छीनने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पर भी सरकार को हार का सामना करना पड़ा.

'जानबूझकर लाया गया था कानून'

जयराम ठाकुर ने कहा कि 'सरकार ने इसके बाद भी हार नहीं मानी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने धर्मशाला के शीतकालीन सत्र-2024 में इस बिल को लाकर फिर से पास कराया. भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के बाद भी यह बिल पास हुआ. उस समय भी हमने इस कानून का विरोध करते हुए इसे रेट्रोस्पेक्टिव लागू करने का विरोध किया था और साफ कहा था कि यह बिल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाएगा और इससे सदन की गरिमा गिरेगी. मुख्यमंत्री जानबूझकर कर्मचारियों के खिलाफ इस तरीके का कानून लेकर आए, जिससे उनकी देनदारियां आने वाली सरकारों पर टाली जा सकें. आज भी सरकार की इस कुटिलता पर माननीय उच्च न्यायालय ने पानी फेर दिया. भारतीय जनता पार्टी सुक्खू सरकार के इस असंवैधानिक फैसले के खारिज होने का स्वागत करती है. ये सरकार एक बार नहीं, बार-बार न्यायालय में अपने फैसलों और कानूनों को लेकर असंवैधानिक साबित हो चुकी है.'

उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते ही हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार द्वारा बागी विधायकों की पेंशन रोकने के कानून को भी रद्द कर दिया था. इसके पहले हिमाचल द्वारा बनाए गए वाटर कमीशन को असंवैधानिक घोषित किया गया था. सरकार द्वारा प्रदेश की जनता पर थोपे गए सीपीएस की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था. पंचायत चुनाव के मामले में अब तक सरकार को छह बार फटकार पड़ चुकी है. सलाहकारों और वकीलों की भारी-भरकम फौज रखने के बाद भी सुक्खू सरकार न्यायालय में आए दिन अपने नीतिगत फैसलों में हारती है. यह इस कारण है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कोई भी फैसला कानून के नजरिये से नहीं होता है. आज भी सरकार “जो सुक्खू जी कहें वही सही” की नीति पर चल रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, अनुबंध कर्मचारियों की सीनियोरिटी व सेवा शर्तों से जुड़ा एक्ट खारिज

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JAIRAM THAKUR RECRUITMENT BILL 2024
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