टुटू-मज्याठ एम्बुलेंस सड़क का मामला, हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को दिए रोड ओवर ब्रिज निर्माण के लिए दबाव बनाने के आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टुटू से मज्याठ एंबुलेंस सड़क से जुड़े मामले में राज्य सरकार को अहम आदेश जारी किए हैं. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर रेलवे पर अपने खर्चे पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करने का दबाव बनाए. अदालत ने कहा कि, एम्बुलेंस सड़क न होने से जनता को आए दिन दिक्कत पेश आ रही है.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि, सरकार को इस मुद्दे को सक्षम अथॉरिटी के सामने एक स्पेशल केस के तौर पर उठाना चाहिए. सक्षम अथॉरिटी को यह बताया जाए कि रोड ओवर ब्रिज न होने से आम जनता को परेशानी हो रही है और ब्रिज के निर्माण से समस्याओं का समाधान होगा. शहर के पहले से ही भीड़भाड़ वाले हिस्से के लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी मिलेगा.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि, शैक्षणिक संस्थानों के शहर के करीब होने के कारण, स्कूली बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है. कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार प्रशासन को समझना चाहिए कि आम जनता हमेशा रेलवे लाइन पार करने की कोशिश करती है और इससे भविष्य में भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं. ऐसी परिस्थितियों में, दोनों स्तरों पर सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए.

मामले के अनुसार वार्ड नंबर 7, मजयाठ में रोड पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण से जुड़ी जनहित याचिका लंबित है. निर्माण के लिए 12,32,29,834 रुपए की राशि की ज़रूरत बताई गई है. रेलवे की ओर से कहा गया था कि काम रेलवे की देखरेख में किया जाना है, लेकिन लागत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को वहन करनी होगी.