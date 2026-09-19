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हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने सुरिंद्र कुमार को बताया था ब्लू आइड बॉय, डबल बैंच ने कहा अंजोरी कपूर बनी रहेंगी हिमुडा की सीईओ

हिमुडा के सीईओ पद विवाद में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

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हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 11:08 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट अथॉरिटी यानी हिमुडा के सीईओ पद के विवाद में हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सिंगल बैंच के फैसले को रोकने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है. ये विवाद सुरिंद्र कुमार की सीईओ पद पर नियुक्ति से जुड़ा है. अंजोरी कपूर ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि वो सीनियोरिटी में सुरिंद्र कुमार से काफी आगे थीं. मामले में सिंगल बैंच ने सुरिंद्र कुमार की सीईओ पद पर नियुक्ति को लेकर तीखी टिप्पणी की. सिंगल बैंच ने सुरिंद्र कुमार को ब्लू आइड बॉय यानी चहेता बताते हुए इस गतिविधि (सीईओ पद पर नियुक्ति) को अवैध करार दिया था.

मामला डबल बैंच के समक्ष पहुंचा तो वहां मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की सिंगल पीठ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। डबल बैंच ने कहा कि अंजोरी कपूर ही हिमुडा की सीईओ बनी रहेंगी. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने हिमुडा में उच्च पदों पर नियुक्ति से जुड़े विवाद में उपरोक्त आदेश जारी किया है. मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मामले में सिंगल जज के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया है, जिसमें 27 मई 2025 की नियुक्ति अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था.

सिंगल बैंच ने सुरिंद्र कुमार की नियुक्ति की अधिसूचना को रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ सुरिंद्र कुमार ने अपील की थी. मामला सुरिंद्र कुमार यानी अपीलकर्ता व अंजोरी कपूर यानी मूल याचिकाकर्ता के बीच हिमुडा में सीनियोरिटी व उच्च पदों पर नियुक्ति से जुड़ा है. अंजोरी कपूर का पक्ष है कि वह सीनियोरिटी लिस्ट में सुरिंद्र कुमार से काफी आगे हैं. अंजोरी कपूर का कहना था कि वो 2014 में ही सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बन गई थीं. वहीं, सुरिंद्र कुमार उक्त पद पर वर्ष 2017 में पदोन्नत हुए थे. उनका आरोप था कि सुरिंद्र कुमार को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए नियमों के विपरीत जाकर पदों को अपग्रेड किया गया. इस पर सिंगल जज ने अपनी टिप्पणी में सुरिंद्र कुमार को ब्लू-आइड बॉय यानी चहेता बताते हुए इसे एक अवैध गतिविधि करार दिया था.

सुरिंद्र कुमार ने सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अपील की, जिसे खंडपीठ ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही लंबित अपील के दौरान दोनों पक्षों के हितों को संतुलित करने के लिए यह अंतरिम व्यवस्था की है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि रिट याचिकाकर्ता अंजोरी कपूर हिमुडा की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पद पर बनी रहेंगी. वहीं, सुरिंद्र कुमार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें हिमुडा में चीफ इंजीनियर के रूप में एडवाइजर (पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी) के पद पर काम जारी रखने की अनुमति दी गई है. यह अंतरिम व्यवस्था कोर्ट में लंबित इस अपील के अंतिम फैसले तक ही प्रभावी रहेगी.

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