सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों-प्रिंसिपलों की तैनाती का मामला, हाईकोर्ट के 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी करने के आदेश
हाईकोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों-प्रिंसिपलों की तैनाती 30 सितंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए. खंडपीठ ने 5 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 10:10 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की तैनाती की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जायसवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 5 अक्टूबर तक अदालत में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. ये आदेश वीरेंद्र सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए गए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 14 अगस्त को पारित अदालती आदेश के तहत आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जा रही है. सरकार की ओर से दिए गए इस आश्वासन के बाद खंडपीठ ने प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. अदालत ने विशेष रूप से कहा कि विज्ञापन के पैरा 5.5 के तहत अधिसूचित सीटों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया हर हाल में 30 सितंबर तक पूरी की जाए.
खंडपीठ ने इसके साथ ही राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों और प्रिंसिपलों की तैनाती से संबंधित प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी हो. अदालत ने सरकार को अगली तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की गई है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट का जोर भर्ती और काउंसलिंग प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने पर रहा. विज्ञापन के पैरा 5.5 के अंतर्गत अधिसूचित सीटों के लिए काउंसलिंग की समयसीमा निर्धारित करते हुए अदालत ने सरकार को इस प्रक्रिया में और देरी न करने के निर्देश दिए हैं.
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की तैनाती से जुड़ी प्रक्रिया के आगे बढ़ने की स्थिति स्पष्ट हुई है. लंबे समय से भर्ती और काउंसलिंग प्रक्रिया के लंबित रहने के बीच अब सरकार को 30 सितंबर तक काउंसलिंग पूरी करनी होगी. इसके बाद 5 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी. मामले में आगे की सुनवाई के दौरान अदालत सरकार की ओर से दाखिल की जाने वाली अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करेगी.
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