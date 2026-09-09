हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वरिष्ठता में गिनी जाएगी HPSEBL के JOA कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट सेवा
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने HPSEBL के JOA (IT) कर्मचारियों को राहत, कॉन्ट्रैक्ट सेवा को वरिष्ठता-पदोन्नति के लिए गिनने के आदेश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 11:20 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) में कार्यरत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कुल 83 याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए निर्देश दिए हैं कि नियमितीकरण के बाद याचिकाकर्ताओं की कॉन्ट्रैक्ट सेवा को वरिष्ठता समेत सभी सेवा लाभों और परिणामी लाभों के लिए गिना जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पात्रता और विचारण क्षेत्र में आने वाले याचिकाकर्ताओं को उनकी कॉन्ट्रैक्ट सेवा की गणना के बाद सीनियर असिस्टेंट पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाए.
मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति HPSEBL में JOA (IT) के पद पर कॉन्ट्रैक्ट आधार पर हुई थी. उनकी नियुक्तियां 19 जून 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच अलग-अलग तारीखों पर हुईं और तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद राज्य की नीति के तहत उन्हें नियमित किया गया. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नियुक्ति के लिए उन्होंने निर्धारित भर्ती प्रक्रिया और पात्रता मानकों को पूरा किया था, इसलिए नियमितीकरण के बाद उनकी पूरी कॉन्ट्रैक्ट सेवा को वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभों में शामिल किया जाना चाहिए.
हाईकोर्ट ने कहा कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट के Direct Recruits Class II Engineering Officers Association मामले और हिमाचल हाईकोर्ट के ताज मोहम्मद मामले के सिद्धांतों से पूरी तरह कवर होता है. कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि हिमाचल प्रदेश Recruitment and Conditions of Service of Government Employees Act, 2024 को पहले ही हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को राज्य की SLP खारिज कर उस फैसले को बरकरार रखा था.
फैसले में हाईकोर्ट ने HPSEBL को निर्देश दिया कि नियमितीकरण के बाद याचिकाकर्ताओं की कॉन्ट्रैक्ट सेवा को वरिष्ठता, सभी सेवा लाभों और परिणामी लाभों के साथ-साथ वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए भी गिना जाए, यदि कॉन्ट्रैक्ट अवधि की वृद्धि पहले नहीं दी गई है. अदालत ने JOA (IT) कर्मचारियों को R&P Rules में निर्धारित उनके 57 प्रतिशत कोटे में उपलब्ध रिक्तियों के खिलाफ वर्ष 2024 से और उसके बाद प्रत्येक वर्ष, पात्रता एवं विचार क्षेत्र के अनुसार सीनियर असिस्टेंट पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने को कहा है.
कॉन्ट्रैक्ट अवधि की वार्षिक वृद्धि भविष्य के वेतन और पेंशन संबंधी लाभों की गणना के लिए मानी जाएगी. हालांकि, यदि वृद्धि पहले ही वास्तविक रूप से दी जा चुकी है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा. अदालत ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान 31 दिसंबर 2026 तक किया जाए. इसके बाद भुगतान में देरी होने पर अर्जित तारीख से भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा.
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