ETV Bharat / state

कंप्यूटर डिप्लोमा में मामूली देरी पर डिमोशन गलत, हाईकोर्ट ने कर्मचारी को JOA-IT पद पर बहाल करने के दिए आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कंप्यूटर डिप्लोमा हासिल करने में हुई मामूली देरी के आधार पर कर्मचारी को पद से हटाना या डिमोट करना पूरी तरह गलत और कठोर कदम बताया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा आयोजित करना और उसका परिणाम घोषित करना उम्मीदवार के हाथ में नहीं होता. न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता दिनेश कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी डिमोशन के आदेश को रद्द कर दिया है और उन्हें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए आईटी) के पद पर बहाल रखने के निर्देश दिए हैं.

दिनेश कुमार को 22 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में करुणामूलक आधार पर जेओए आईटी के पद पर नियुक्त किया गया था. नियुक्ति पत्र की शर्त के अनुसार, उन्हें कार्यभार संभालने के दो साल के भीतर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा हासिल करना अनिवार्य था. ऐसा करने में असफल रहने पर उन्हें चतुर्थ श्रेणी के पद पर डिमोट किए जाने की शर्त थी.

दिनेश कुमार तय समय सीमा यानी दो वर्ष के भीतर डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाए. इसके बाद विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें जेओए आईटी के पद से डिमोट करके दैनिक भोगी के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर भेज दिया. विभाग के इस आदेश को दिनेश कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि दिनेश कुमार ने कोर्स शुरू होने के दो साल और छह महीने के भीतर ही कंप्यूटर डिप्लोमा सफलतापूर्वक पास कर लिया था. अदालत ने यह भी पाया कि परीक्षा की तारीख तय करना और समय पर परीक्षा का परिणाम घोषित करना याचिकाकर्ता के नियंत्रण में नहीं था. ऐसे में केवल इस आधार पर कि वह निर्धारित दो वर्ष की अवधि के भीतर डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाया, उसे जेओए आईटी के पद से डिमोट करना उचित नहीं था.