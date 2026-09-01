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कंप्यूटर डिप्लोमा में मामूली देरी पर डिमोशन गलत, हाईकोर्ट ने कर्मचारी को JOA-IT पद पर बहाल करने के दिए आदेश

हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के डिमोशन आदेश को रद्द किया. JOA IT पद पर कर्मचारी की बहाली के निर्देश दिए.

कंप्यूटर डिप्लोमा में मामूली देरी पर डिमोशन गलत
कंप्यूटर डिप्लोमा में मामूली देरी पर डिमोशन गलत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 10:44 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कंप्यूटर डिप्लोमा हासिल करने में हुई मामूली देरी के आधार पर कर्मचारी को पद से हटाना या डिमोट करना पूरी तरह गलत और कठोर कदम बताया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा आयोजित करना और उसका परिणाम घोषित करना उम्मीदवार के हाथ में नहीं होता. न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता दिनेश कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी डिमोशन के आदेश को रद्द कर दिया है और उन्हें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए आईटी) के पद पर बहाल रखने के निर्देश दिए हैं.

दिनेश कुमार को 22 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में करुणामूलक आधार पर जेओए आईटी के पद पर नियुक्त किया गया था. नियुक्ति पत्र की शर्त के अनुसार, उन्हें कार्यभार संभालने के दो साल के भीतर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा हासिल करना अनिवार्य था. ऐसा करने में असफल रहने पर उन्हें चतुर्थ श्रेणी के पद पर डिमोट किए जाने की शर्त थी.

दिनेश कुमार तय समय सीमा यानी दो वर्ष के भीतर डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाए. इसके बाद विभाग ने आदेश जारी कर उन्हें जेओए आईटी के पद से डिमोट करके दैनिक भोगी के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर भेज दिया. विभाग के इस आदेश को दिनेश कुमार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि दिनेश कुमार ने कोर्स शुरू होने के दो साल और छह महीने के भीतर ही कंप्यूटर डिप्लोमा सफलतापूर्वक पास कर लिया था. अदालत ने यह भी पाया कि परीक्षा की तारीख तय करना और समय पर परीक्षा का परिणाम घोषित करना याचिकाकर्ता के नियंत्रण में नहीं था. ऐसे में केवल इस आधार पर कि वह निर्धारित दो वर्ष की अवधि के भीतर डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाया, उसे जेओए आईटी के पद से डिमोट करना उचित नहीं था.

हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी डिमोशन के आदेश को अवैध पाते हुए रद्द कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा और परिणाम से जुड़ी ऐसी परिस्थितियां, जो उम्मीदवार के नियंत्रण में नहीं हैं, उनके आधार पर कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती. कोर्ट ने बोर्ड को निर्देश दिया है कि दिनेश कुमार के कंप्यूटर डिप्लोमा को रिकॉर्ड पर लिया जाए और यह माना जाए कि उन्होंने अपने पद पर बने रहने के लिए आवश्यक योग्यता पूरी कर ली है.

इसके साथ ही अदालत ने उन्हें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए आईटी) के पद पर बहाल रखने का निर्देश दिया है. फैसले के जरिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महज मामूली और कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर हुई देरी को आधार बनाकर उसे पद से हटाना या निचले पद पर डिमोट करना न्यायसंगत नहीं है.

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