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फिश पार्लर खोलने की तैयारी में सुक्खू सरकार, स्थानीय और सैलानी हिमाचली डिशेज़ का भी उठा सकेंगे लुत्फ

फिश पार्लर खोलने की तैयारी में सुक्खू सरकार, ( FILE, ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read

बिलासपुर: हिमाचल के बिलासपुर जिले में फिश मार्केटिंग को बढ़ावा देने और लोगों और टूरिस्ट दोनों के लिए मछली की उपलब्धता पक्का करने के लिए, हिमाचल प्रदेश फिशरीज़ डिपार्टमेंट ज़िले में एक 'फिश पार्लर' खोलेगा, अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. बिलासपुर के ITI चौक के पास फिशरीज़ अवेयरनेस सेंटर के पास हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट के 'लेक व्यू कैफ़े' के साथ मिलकर चलने वाला यह पार्लर टूरिस्ट को पारंपरिक हिमाचली मछली की डिशेज़ आज़माने का मौका देगा.

बिलासपुर में पहला मछली पार्लर खोलेगी सरकार