फिश पार्लर खोलने की तैयारी में सुक्खू सरकार, स्थानीय और सैलानी हिमाचली डिशेज़ का भी उठा सकेंगे लुत्फ
फिशरीज़ डिपार्टमेंट के अनुसार, फिश पार्लर खोलने से स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार और इनकम के नए मौके भी बनेंगे.
By PTI
Published : November 9, 2026 at 7:46 AM IST
बिलासपुर: हिमाचल के बिलासपुर जिले में फिश मार्केटिंग को बढ़ावा देने और लोगों और टूरिस्ट दोनों के लिए मछली की उपलब्धता पक्का करने के लिए, हिमाचल प्रदेश फिशरीज़ डिपार्टमेंट ज़िले में एक 'फिश पार्लर' खोलेगा, अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. बिलासपुर के ITI चौक के पास फिशरीज़ अवेयरनेस सेंटर के पास हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डिपार्टमेंट के 'लेक व्यू कैफ़े' के साथ मिलकर चलने वाला यह पार्लर टूरिस्ट को पारंपरिक हिमाचली मछली की डिशेज़ आज़माने का मौका देगा.
बिलासपुर में पहला मछली पार्लर खोलेगी सरकार
फिशरीज़ के डायरेक्टर-कम-वार्डन, ओम कांत ठाकुर की लीडरशिप में एक टीम ने फिश पार्लर खोलने के लिए प्रस्तावित जगह, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे इंतज़ामों का इंस्पेक्शन किया. पहली बार, यह पार्लर कस्टमर्स को ज़िंदा और ताज़ी मछली खरीदने का ऑप्शन देगा. इसके अलावा, भविष्य में, इस फैसिलिटी को अलग-अलग तरह के फिशरी प्रोडक्ट्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सेल्स हब के तौर पर डेवलप किया जा सकता है.
सैलानी उठा सकेंगे पारंपरिक हिमाचली डिशेज़ का आनंद
इससे लोकल मछुआरों और फिशरीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटियों को अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए एक और प्लैटफ़ॉर्म मिलेगा. टूरिज्म डिपार्टमेंट का कैफ़े उसी बिल्डिंग के पहले फ़्लोर पर पहले से ही चल रहा है. फ़िश पार्लर और कैफ़े के बीच तालमेल से टूरिस्ट और दूसरे विज़िटर्स को ताज़ी मछली से बनी लोकल और पारंपरिक हिमाचली डिशेज़ मिल सकेंगी.
फिश पार्लर से रोजगार के नए मौके
फिशरीज़ डिपार्टमेंट की इस पहल से ज़िले में मछली की खपत और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही रोज़गार और इनकम के नए मौके भी बनेंगे. इसके अलावा, इससे लेक व्यू कैफ़े में टूरिस्ट और विज़िटर्स की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी. फिशरीज़ डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट के मिलकर किए गए प्रयासों से, यह पहल बिलासपुर में लोकल फिशरीज़ प्रोडक्ट्स को एक नई पहचान दे सकती है और हिमाचली मछली से बनी खाने की चीज़ों को टूरिज्म एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ सकती है.
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