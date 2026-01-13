हिमाचल में ट्रांसफर से हटा बैन, इस कैडर को छोड़कर मंत्री इन ग्रुप के अधिकारियों की कर सकेंगे बदली
ट्रांसफर ऑर्डर देते समय किसी अधिकारी के तीन साल के नॉर्मल कार्यकाल रहने पर विचार करना होगा.
शिमला: हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही ट्रांसफर बैन पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सामान्य ट्रांसफर से रोक हटाते हुए राज्य सरकार ने शिक्षा (एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचिंग कैडर को छोड़कर) ग्रुप-C और ग्रुप-D के अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों का रास्ता साफ कर दिया है. अब संबंधित विभागों के मंत्री अपने स्तर पर 31 मार्च 2026 तक इन वर्गों की बदली कर सकते हैं. लेकिन, ऐसा करते समय कई शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना भी जरूरी है. इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी ही.
इन दिशानिर्देशों का करना होगा पालन
ट्रांसफर का ऑर्डर 'कॉम्प्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स-2013' के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, जिसे OM नंबर Per (AP-B)E(3)-17/2012, 10 जुलाई, 2013 के ज़रिए सर्कुलेट किया गया था, और जिसे समय-समय पर बदला गया है. इसी तरह से ट्रांसफर का ऑर्डर देते समय, किसी अधिकारी के तीन साल के नॉर्मल कार्यकाल/रहने पर विचार करना होगा.
इंचार्ज मंत्री अपने-अपने डिपार्टमेंट में सभी रेगुलर ग्रुप-C और ग्रुप-D (एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचिंग कैडर को छोड़कर) कैटेगरी के ट्रांसफर को मंज़ूरी पर फैसला करने के लिए अधिकृत हैं, जिन्होंने अभी की पोस्टिंग की जगह पर नॉर्मल स्टे पूरा कर लिया है. ट्रांसफर प्रशासनिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कम से कम किए जाएंगे और किसी भी हालत में डिपार्टमेंट में संबंधित कैडर की कुल संख्या के 3 (तीन) फीसदी से ज़्यादा नहीं होंगे.
प्रभारी मंत्री के माध्यम से ट्रांसफर
यह संबंधित HoD/MD/CEO/रजिस्ट्रार की पर्सनल जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी हालत में 3 फीसदी की यह लिमिट पार न हो. जहां कम समय तक रहने, कम दूरी आदि में छूट की बात होगी, वहां 10 जुलाई 2013 के CGP-2013 के पैरा 9.2 के अनुसार, प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री की मंजूरी से ट्रांसफर किया जाएगा. कर्मचारी सीधे अपने संबंधित डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
