हिमाचल में 7.38 लाख स्टील बॉटल से जुड़ेगा हर छात्र, लेकिन पहले आधार लिंक अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने क्यों जारी किए सख्त निर्देश?
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 2:52 PM IST
कुल्लू: हिमाचल की सुक्खू सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को स्वच्छ और साफ पेयजल के लिए स्टेनलेस स्टील की वाटर बोतल उपलब्ध करवाई जाएंगी. लेकिन, इससे पहले छात्रों को पहले एक जरूरी काम करना अनिवार्य किया गया है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जल्द ही स्टेनलेस स्टील की सुरक्षित पेयजल बोतलें मिलने जा रही हैं. लेकिन इससे पहले शिक्षा विभाग ने पूरी प्रक्रिया को लेकर ऐसा कदम उठाया है, जिससे न सिर्फ फर्जीवाड़े और दोहराव पर रोक लगेगी, यह भी सुनिश्चित होगा कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र छात्रों तक ही पहुंचे.
लाखों छात्रों को स्टील बोतल देने की तैयारी
प्रदेश के हर लाभार्थी का आधार से सत्यापन (आधार लिंकिंग) अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसके साथ ही बोतलों के वितरण से लेकर उपयोग, निगरानी, रिकॉर्ड संधारण और जवाबदेही तक का विस्तृत खाका तैयार कर दिया गया है. शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी और सभी अधिकारी निर्धारित जिम्मेदारियों का अक्षरशः पालन करेंगे.
छात्रों को कराना होगा आधार से सत्यापन
- हिमाचल में छात्रों को 7.38 लाख स्टील बॉटल देने की तैयारी
- सैंपल स्टॉक के रूप में 72 अतिरिक्त बोतलें शामिल
- छात्रों का आधार लिंक कराना अनिवार्य
- बोतलों के वितरण से लेकर उपयोग, निगरानी का खाका तैयार
- रिकॉर्ड मेंटनेंस और जवाबदेही का खाका तैयार
नागरिक आपूर्ति निगम को भेजी सूची
प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कुल 7,38,069 स्टेनलेस स्टील की सुरक्षित पेयजल बोतलों की आवश्यकता आंकी गई है. इनमें 72 अतिरिक्त बोतलें सैंपल स्टॉक के रूप में भी शामिल की गई हैं. वितरण प्रक्रिया को सुचारु और समयबद्ध बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय ने नागरिक आपूर्ति निगम को भेजी सूची में प्रदेश के सभी 143 बीपीओ (ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर) के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी उपलब्ध करवा दिए हैं, ताकि किसी भी स्तर पर समन्वय में बाधा न आए और संबंधित अधिकारियों से तत्काल संपर्क किया जा सके. विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पूरी योजना पारदर्शिता, नियमित निगरानी और प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन के साथ लागू की जाए, ताकि मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी पहल का लाभ समय पर प्रदेश के हर पात्र विद्यार्थी तक पहुंच सके.
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