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अब हिमाचल में सरकारी नौकरियों में लागू होगा आरक्षण का ये फार्मूला, 'ओन मेरिट' को लेकर जारी हुए नए निर्देश

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के तहत 'ओन मेरिट' यानी अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने वर्ष 2011 और 2014 में जारी निर्देशों को एक साथ जोड़कर संशोधित किया है. नए निर्देशों में यह साफ किया गया है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के ऐसे अभ्यर्थी, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के समान मानकों पर चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित कोटे में नहीं गिना जाएगा. ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित यानी यूआर पदों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा.

वहीं, अगर किसी SC, ST या OBC अभ्यर्थी ने आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, परीक्षा में अतिरिक्त अवसर या किसी अन्य छूट का लाभ लिया है, तो उसे आरक्षित पद के खिलाफ ही समायोजित किया जाएगा. सरकार ने क्षैतिज आरक्षण वाली श्रेणियों को लेकर भी स्थिति साफ की है. इनमें भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित, दिव्यांगजन (PwBD), विशिष्ट खिलाड़ी और अंत्योदय/बीपीएल जैसी श्रेणियां शामिल हैं. सरकार ने इन श्रेणियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का भी हवाला दिया है. निर्देशों के अनुसार, अगर इन श्रेणियों का कोई अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के बराबर अंक हासिल करता है और उसने किसी तरह की छूट नहीं ली है, तो उसे संबंधित आरक्षित पद के बजाय अनारक्षित पूल में समायोजित किया जा सकता है. सरकार ने सभी संबंधित विभागों को इन नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

दिव्यांग यानी PwBD अभ्यर्थियों के मामले में सरकार ने केंद्र सरकार के 27 सितंबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन को भी अपनाया है. इसके अनुसार अगर कोई PwBD अभ्यर्थी बिना किसी रियायत के अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होता है, तो उसे अनारक्षित पद के खिलाफ समायोजित किया जाएगा. हालांकि, परीक्षा में स्क्राइब की सुविधा और अतिरिक्त समय को रियायत नहीं माना जाएगा.