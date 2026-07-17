चार साल का इंतजार खत्म, बागवानों के भुगतान के लिए 45 करोड़ जारी, अब ऐप बताएगा कब बिकेगा सेब
मुख्यमंत्री सुक्खू ने एचएमआईएस वेबसाइट और मोबाइल ऐप किया लॉन्च, एमआईएस खरीद प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 7:42 PM IST
शिमला: हिमाचल में पिछले कई वर्षों से बकाया भुगतान को लेकर हजारों सेब उत्पादकों इंतजार अब खत्म होने वाला है. राज्य सरकार ने वर्ष 2022 से 2025 तक मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत खरीदे गए सेबों के लंबित भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये जारी कर बागवानों को बड़ी राहत दी है. वहीं, पहली बार सेब खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब बागवानों को ऑनलाइन पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग की सुविधा मिलेगी, उनके सेब की खरीद से लेकर भुगतान तक की हर जानकारी मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिलेगी. इसके लिए सीए सुक्खू ने एचएमआईएस वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि एमआईएस के तहत वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 में खरीदे गए सेबों का बकाया भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से बागवानों के बैंक खातों में भेज दिया गया है. 30 बैग तक सेब बेचने वाले उत्पादकों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जबकि 100 बैग या उससे अधिक सेब बेचने वाले बागवानों को भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए सरकार ने 45 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
पोर्टल में कराना होगा पंजीकरण
मुख्यमंत्री ने आगामी खरीद सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए हॉर्टिकल्चर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एचएमआईएस) की वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेब खरीद से लेकर उसके प्रसंस्करण तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज होगी, जिससे पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी. नई व्यवस्था के तहत बागवानों को आधार संख्या, भूमि संबंधी विवरण और बैंक खाते की जानकारी देकर पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. इसके बाद वो अपनी उपज बेचने के लिए ऑनलाइन समय स्लॉट बुक कर सकेंगे. इससे संग्रहण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ और लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी. खरीद और भुगतान की हर जानकारी बागवानों को एसएमएस के माध्यम से उनके मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएगी.
कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद सीजन शुरू होने से पहले सभी संग्रहण केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए. जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जाएं, ताकि बागवानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है. इसी कड़ी में सेब की पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू की गई है, ताकि बागवानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके.
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