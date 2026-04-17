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सभी स्कूली छात्रों को सुक्खू सरकार देगी ये खास 'तोहफा', शिक्षा विभाग से मांगी रिपोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को स्वच्छ और साफ पेयजल के लिए स्टेनलेस स्टील की वाटर बोतलें उपलब्ध करवाई जाएंगी.

शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह बोतलें प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाएंगी. योजना के तहत पूरे प्रदेश में 143 ब्लॉक परियोजना अधिकारियों के माध्यम से बोतलों का वितरण किया जाएगा. इसके लिए सभी जिला उप निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने-अपने जिलों में ब्लॉक परियोजना अधिकारियों का पूरा विवरण और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या बताएं. जून तक निदेशालय को सारी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी, ताकि समय रहते सभी विद्यार्थियों को बोतलें वितरित की जा सकें. सरकार की इस पहल से न केवल छात्रों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिलेगा, बल्कि प्लास्टिक के उपयोग में भी कमी आएगी. शिक्षा विभाग ने सभी अधीनस्थ संस्थानों को समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि योजना का लाभ हर छात्र तक पहुंच सके.

विभाग की ओऱ से जारी आदेश (ETV Bharat)

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