सभी स्कूली छात्रों को सुक्खू सरकार देगी ये खास 'तोहफा', शिक्षा विभाग से मांगी रिपोर्ट
हिमाचल सरकार प्री-प्राइमरी से 12वीं तक के छात्रों को ये तोहफा देगी. जून तक मांगा गया छात्रों का विवरण.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 5:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को स्वच्छ और साफ पेयजल के लिए स्टेनलेस स्टील की वाटर बोतलें उपलब्ध करवाई जाएंगी.
शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह बोतलें प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाएंगी. योजना के तहत पूरे प्रदेश में 143 ब्लॉक परियोजना अधिकारियों के माध्यम से बोतलों का वितरण किया जाएगा. इसके लिए सभी जिला उप निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने-अपने जिलों में ब्लॉक परियोजना अधिकारियों का पूरा विवरण और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या बताएं. जून तक निदेशालय को सारी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी, ताकि समय रहते सभी विद्यार्थियों को बोतलें वितरित की जा सकें. सरकार की इस पहल से न केवल छात्रों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिलेगा, बल्कि प्लास्टिक के उपयोग में भी कमी आएगी. शिक्षा विभाग ने सभी अधीनस्थ संस्थानों को समय सीमा के भीतर आवश्यक जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि योजना का लाभ हर छात्र तक पहुंच सके.
गरीब परिवारों को मिलेगी राहत
स्कूलों में बच्चों को निशुल्क वर्दी, कॉपी-किताबें, मिड डे मील का लाभ मिल ही रहा है. अब बच्चों को स्टेनलेस स्टील की बोतलें भी मिलेंगी. इस योजना से उन गरीब परिवार के बच्चों को राहत मिलेगी जो स्टेनलेस स्टील की महंगी बोतले नहीं खरीद सकते और मजबूरी में कोल्ड ड्रिंक या अन्य ब्रांड की सस्ती प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल करते हैं. ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ पर्यवारण के लिए भी हानिकारक है.
प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है मकसद
इस योजना का मकसद प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है. साथ ही इससे बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की समझ भी विकसित होगी. सीएम सुक्खू ने 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीटरहॉफ शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यार्थियों को पानी पीने की स्टेनलेस स्टील की बोतलें प्रदान करने की घोषणा की थी.
ये भी पढ़ें: वन विभाग का अनोखा अभियान, एक ही नर्सरी में मिलेंगे सारे प्लांट्स, 20 से ₹120 तक है दाम