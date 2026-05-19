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धर्मशाला में रोमांचक पर्यटन की उड़ान, नड्डी जिपलाइन परियोजना को मिली रफ्तार

शिमला: कांगड़ा जिले के धर्मशाला के पर्यटन मानचित्र पर एक और बड़ी सौगात जुड़ने जा रही है. हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली बहुप्रतीक्षित नड्डी जिपलाइन परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है. परियोजना से जुड़े विभिन्न विभागीय कार्यों और औपचारिकताओं को गति देने के लिए 18 मई को उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में रोपवे एवं तीव्र परिवहन विकास निगम (RTDC) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.

राजस्व अभिलेखों पर सिग्नेचर प्रोसेस पूरी

इस बैठक में परियोजना की वर्तमान प्रगति, भूमि चयन, NOC और वन भूमि डायवर्जन से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों ने जानकारी दी कि नड्डी जिपलाइन परियोजना का आवंटन 18 फरवरी 2026 को किया जा चुका है. प्रस्तावित जिपलाइन स्टेशनों के लिए भूमि के अंतिम चयन के लिए 5 मई को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया. संबंधित पटवारियों एवं फील्ड कानूनगो द्वारा राजस्व अभिलेखों पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है.