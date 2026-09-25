हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में बदलेगा बच्चों का लुक, 2027 से लागू होगी ये नई यूनिफॉर्म
हिमाचल के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से एक समान यूनिफॉर्म लागू होगी. शिक्षा विभाग ने इसकी गाइडलाइंस जारी की हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 11:48 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में अब पूरे प्रदेश में विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी सीबीएसई स्कूलों के लिए छात्र यूनिफॉर्म का नया स्वरूप तय कर दिया है. यह नई यूनिफॉर्म शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू होगी. इसका उद्देश्य सरकारी सीबीएसई स्कूलों की एक समान पहचान बनाने के साथ विद्यार्थियों में अनुशासन, समानता, समावेशिता और स्कूल के प्रति अपनापन बढ़ाना है.
शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यूनिफॉर्म को हिमाचल के अलग-अलग भौगोलिक और मौसम संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें विद्यार्थियों की उम्र, कक्षा, आराम, सुरक्षा, आसानी से आवाजाही, कपड़े की टिकाऊ क्षमता, रखरखाव और अभिभावकों की आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है.
नई यूनिफॉर्म को चार श्रेणियों में बांटा गया है. इसमें बालवाटिका (प्री-प्राइमरी), कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 12 और सभी कक्षाओं के लिए स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म शामिल है. मौसम के अनुसार गर्मी और सर्दी की अलग-अलग ड्रेस भी तय की गई है. यूनिफॉर्म के लिए लाइट ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन, सेज ग्रीन, चारकोल ग्रे, सफेद और काले रंग का इस्तेमाल किया जाएगा. विभाग का कहना है कि इन रंगों को स्कूलों के लिए सादगीपूर्ण, गरिमापूर्ण और आधुनिक पहचान देने के साथ हिमाचल के प्राकृतिक परिवेश को ध्यान में रखकर चुना गया है.
कक्षा 1 से 5 तक लाइट ग्रीन शर्ट और ग्रे लोअर
प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म को आरामदायक और व्यावहारिक रखा गया है. गर्मियों में निर्धारित लाइट ग्रीन शर्ट के साथ चारकोल ग्रे लोअर और फॉरेस्ट ग्रीन टाई रहेगी. छात्राओं के लिए स्कर्ट/ट्राउजर की व्यवस्था निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी. सर्दियों में विद्यार्थियों के लिए ट्राउजर और फॉरेस्ट ग्रीन स्वेटर निर्धारित किया गया है, ताकि ठंडे क्षेत्रों में बच्चों को पर्याप्त गर्माहट मिल सके.
छठी से 12वीं तक अधिक औपचारिक लुक
कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म को अपेक्षाकृत औपचारिक और वरिष्ठ कक्षाओं के अनुरूप रखा गया है. छात्रों के लिए लाइट ग्रीन शर्ट, चारकोल ग्रे ट्राउजर और फॉरेस्ट ग्रीन टाई निर्धारित की गई है. सर्दियों में निर्धारित ब्लेजर/स्वेटर पहना जाएगा. छात्राओं के लिए लाइट ग्रीन कमीज/शर्ट के साथ फॉरेस्ट ग्रीन सलवार और दुपट्टा अथवा निर्धारित ग्रे ट्राउजर और फॉरेस्ट ग्रीन ब्लेजर/स्वेटर की व्यवस्था होगी.
सभी कक्षाओं के लिए एक जैसी स्पोर्ट्स ड्रेस
खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए सभी कक्षाओं में एक समान स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म होगी. इसमें सफेद/ग्रीन स्पोर्ट्स टी-शर्ट, फॉरेस्ट ग्रीन ट्रैक सूट और उपयुक्त स्पोर्ट्स शूज शामिल होंगे. इसका इस्तेमाल पीई पीरियड, खेल गतिविधियों, अभ्यास, प्रतियोगिताओं और अन्य खेल संबंधी कार्यक्रमों में किया जाएगा.
बर्फीले इलाकों में अतिरिक्त गर्म कपड़ों की छूट
हिमाचल के अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम की परिस्थितियां अलग होने के कारण विभाग ने ठंडे और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा वाले कपड़े पहनने की अनुमति दी है. हालांकि, ऐसे कपड़े निर्धारित रंग योजना और दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने चाहिए.
स्कूल अपनी मर्जी से नहीं बदल सकेंगे ड्रेस
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी स्कूल निर्धारित रंग और यूनिफॉर्म के मूल डिजाइन में अपनी ओर से बड़ा बदलाव नहीं कर सकेगा. स्कूलों में अतिरिक्त सजावटी सामान, अनावश्यक एक्सेसरीज या गैर-निर्धारित वस्तुओं को अनिवार्य नहीं किया जाएगा. यूनिफॉर्म पर अतिरिक्त लोगो, बैज, कढ़ाई या सजावटी चीजों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े. सेवा योग्य पुरानी यूनिफॉर्म, खासकर सर्दियों के कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल करने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.
मौसम, बीमारी या दिव्यांगता की स्थिति में राहत
विभाग ने निर्देश दिए हैं कि यूनिफॉर्म को लेकर बच्चों को किसी तरह की असुविधा, शर्मिंदगी या अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए. मौसम की स्थिति, चिकित्सकीय जरूरत, दिव्यांगता, चोट या अन्य वास्तविक परिस्थितियों में स्कूल प्रधान उचित छूट दे सकेंगे.
अभिभावकों को पहले से देनी होगी पूरी जानकारी
स्कूलों को विद्यार्थियों और अभिभावकों को यूनिफॉर्म की पूरी जानकारी पर्याप्त समय पहले देनी होगी. यूनिफॉर्म के रंग, डिजाइन और जरूरी सामान की सूची स्कूल में प्रदर्शित करने के साथ आधिकारिक संचार माध्यमों से भी साझा की जा सकेगी.
उप निदेशक करेंगे निगरानी
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि अपने-अपने क्षेत्र के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में यूनिफॉर्म लागू करवाने की जिम्मेदारी संबंधित उप निदेशक स्कूल शिक्षा की होगी. स्कूल निरीक्षण और समीक्षा बैठकों के दौरान यूनिफॉर्म के निर्धारित रंग, मूल डिजाइन और दिशा-निर्देशों के पालन की समीक्षा की जाएगी. शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित उप निदेशकों और स्कूल प्रधानों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के यूनिफॉर्म के रंग में बदलाव या कोई अतिरिक्त अनिवार्य हिस्सा जोड़ने से भी मना किया गया है.
ये भी पढ़ें: डेली वेजर्स से सर्विस शुरू करने वाले कर्मियों के पेंशन अधिकारों पर हाईकोर्ट की मोहर, सरकार की अपील खारिज