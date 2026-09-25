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हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में बदलेगा बच्चों का लुक, 2027 से लागू होगी ये नई यूनिफॉर्म

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में अब पूरे प्रदेश में विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक जैसी होगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी सीबीएसई स्कूलों के लिए छात्र यूनिफॉर्म का नया स्वरूप तय कर दिया है. यह नई यूनिफॉर्म शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू होगी. इसका उद्देश्य सरकारी सीबीएसई स्कूलों की एक समान पहचान बनाने के साथ विद्यार्थियों में अनुशासन, समानता, समावेशिता और स्कूल के प्रति अपनापन बढ़ाना है.

शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यूनिफॉर्म को हिमाचल के अलग-अलग भौगोलिक और मौसम संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें विद्यार्थियों की उम्र, कक्षा, आराम, सुरक्षा, आसानी से आवाजाही, कपड़े की टिकाऊ क्षमता, रखरखाव और अभिभावकों की आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है.

नई यूनिफॉर्म को चार श्रेणियों में बांटा गया है. इसमें बालवाटिका (प्री-प्राइमरी), कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 12 और सभी कक्षाओं के लिए स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म शामिल है. मौसम के अनुसार गर्मी और सर्दी की अलग-अलग ड्रेस भी तय की गई है. यूनिफॉर्म के लिए लाइट ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन, सेज ग्रीन, चारकोल ग्रे, सफेद और काले रंग का इस्तेमाल किया जाएगा. विभाग का कहना है कि इन रंगों को स्कूलों के लिए सादगीपूर्ण, गरिमापूर्ण और आधुनिक पहचान देने के साथ हिमाचल के प्राकृतिक परिवेश को ध्यान में रखकर चुना गया है.

कक्षा 1 से 5 तक लाइट ग्रीन शर्ट और ग्रे लोअर

प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म को आरामदायक और व्यावहारिक रखा गया है. गर्मियों में निर्धारित लाइट ग्रीन शर्ट के साथ चारकोल ग्रे लोअर और फॉरेस्ट ग्रीन टाई रहेगी. छात्राओं के लिए स्कर्ट/ट्राउजर की व्यवस्था निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी. सर्दियों में विद्यार्थियों के लिए ट्राउजर और फॉरेस्ट ग्रीन स्वेटर निर्धारित किया गया है, ताकि ठंडे क्षेत्रों में बच्चों को पर्याप्त गर्माहट मिल सके.

छठी से 12वीं तक अधिक औपचारिक लुक

कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म को अपेक्षाकृत औपचारिक और वरिष्ठ कक्षाओं के अनुरूप रखा गया है. छात्रों के लिए लाइट ग्रीन शर्ट, चारकोल ग्रे ट्राउजर और फॉरेस्ट ग्रीन टाई निर्धारित की गई है. सर्दियों में निर्धारित ब्लेजर/स्वेटर पहना जाएगा. छात्राओं के लिए लाइट ग्रीन कमीज/शर्ट के साथ फॉरेस्ट ग्रीन सलवार और दुपट्टा अथवा निर्धारित ग्रे ट्राउजर और फॉरेस्ट ग्रीन ब्लेजर/स्वेटर की व्यवस्था होगी.

सभी कक्षाओं के लिए एक जैसी स्पोर्ट्स ड्रेस

खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए सभी कक्षाओं में एक समान स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म होगी. इसमें सफेद/ग्रीन स्पोर्ट्स टी-शर्ट, फॉरेस्ट ग्रीन ट्रैक सूट और उपयुक्त स्पोर्ट्स शूज शामिल होंगे. इसका इस्तेमाल पीई पीरियड, खेल गतिविधियों, अभ्यास, प्रतियोगिताओं और अन्य खेल संबंधी कार्यक्रमों में किया जाएगा.

बर्फीले इलाकों में अतिरिक्त गर्म कपड़ों की छूट

हिमाचल के अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम की परिस्थितियां अलग होने के कारण विभाग ने ठंडे और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा वाले कपड़े पहनने की अनुमति दी है. हालांकि, ऐसे कपड़े निर्धारित रंग योजना और दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने चाहिए.