सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों-कर्मचारियों की दिन में तीन बार लगेगी हाजिरी, गलत उपस्थिति पर कटेगा वेतन
यह व्यवस्था सरकारी CBSE स्कूलों में तैनात शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों पर भी लागू होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 9:04 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. प्रदेश के CBSE से संबद्ध एवं पंजीकृत सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को VSK (SwiftChat) पोर्टल पर दिन में तीन बार अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करनी होगी. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में 14 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं.
आदेश के अनुसार, सभी कार्य दिवसों में शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की उपस्थिति मॉर्निंग चेक-इन, मिड-सेशन और स्कूल बंद होने के समय चेक-आउट के रूप में दर्ज होगी. यह व्यवस्था CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों के साथ-साथ CBSE से संबद्ध प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों पर भी लागू होगी.
अलग-अलग स्कूलों के लिए तय किया समय
समर स्कूलों में सुबह 9:00 से 9:15 बजे तक चेक-इन, दोपहर 12:25 से 12:35 बजे तक मिड-सेशन उपस्थिति और दोपहर 3:00 से 3:10 बजे तक चेक-आउट करना होगा.
समर एक्सट्रीम स्कूलों में चेक-इन का समय सुबह 8:00 से 8:15 बजे, मिड-सेशन 11:25 से 11:35 बजे और चेक-आउट दोपहर 2:00 से 2:10 बजे तक रहेगा.
वहीं, विंटर स्कूलों में सुबह 10:00 से 10:15 बजे तक चेक-इन, दोपहर 1:25 से 1:35 बजे तक मिड-सेशन और शाम 4:00 से 4:10 बजे तक चेक-आउट करना होगा.
प्रधानाचार्यों को निर्धारित समय के बाद क्रमशः 45 मिनट तक उपस्थिति रिपोर्ट जमा करने की सुविधा दी गई है.
उपस्थिति से जुड़ेगा वेतन
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अब संबंधित शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के वेतन बिल VSK (SwiftChat) पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के सत्यापन के बाद ही तैयार किए जाएंगे. यदि कोई कर्मचारी पोर्टल पर अपनी उपस्थिति सही तरीके से दर्ज नहीं करता है, तो नियमों के तहत संबंधित राशि उसके अगले महीने के वेतन/मानदेय से काटी जा सकती है. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को इस तरह की वेतन कटौती पर आपत्ति है, तो वह निदेशक प्रारंभिक/स्कूल शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपील कर सकता है.
ई-सैलरी सिस्टम से जोड़ा जाएगा पोर्टल
विभाग ने आगे निर्णय लिया है कि VSK (SwiftChat) के उपस्थिति पोर्टल को जल्द से जल्द ई-सैलरी सिस्टम के साथ एकीकृत किया जाएगा. इसका उद्देश्य उपस्थिति का स्वचालित सत्यापन कर वेतन बिल तैयार करने की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है.
निदेशालय के अनुसार यह व्यवस्था सितंबर 2026 से CBSE से संबद्ध/पंजीकृत सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के वेतन बिल तैयार करने के लिए लागू की जा रही है. शिक्षा निदेशक ने सभी उपनिदेशकों, प्रधानाचार्यों और संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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