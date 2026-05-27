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हिमाचल में किसान आयोग को राज्यपाल की अनुमति, विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना, जानिए अध्यक्ष पद के लिए मानदंड

हिमाचल किसान आयोग के अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्य पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकेंगे.

Governor approves Himachal State Farmers Commission
हिमाचल में राज्य किसान आयोग को राज्यपाल की मंजूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 7:34 AM IST

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शिमला: हिमाचल में किसानों की आवाज़ को नीतियों के केंद्र तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. लंबे समय से खेती-किसानी से जुड़े मुद्दों पर अलग और प्रभावी संस्थागत व्यवस्था की मांग कर रहे किसानों को अब एक ऐसा मंच मिलने जा रहा है, जो केवल फसलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, औषधीय पौधों की खेती, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर रखेगा.

हिमाचल में राज्य किसान आयोग को राज्यपाल की मंजूरी

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता की मंजूरी और विधि विभाग की अधिसूचना के साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग कानून अस्तित्व में आ गया है, जिससे प्रदेश में कृषि और किसान हितों को नई संस्थागत ताकत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. पहाड़ी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खेती और बागवानी की अहम भूमिका रही है, लेकिन बदलते मौसम, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, बाजार की चुनौतियां और प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ाई हैं. ऐसे दौर में सरकार का यह फैसला केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए स्थायी तंत्र विकसित करने की कोशिश माना जा रहा है.

खास बात यह है कि आयोग को केवल सलाहकार संस्था तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे जांच करने और जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने जैसी शक्तियां भी दी गई हैं. नए कानून के तहत गठित होने वाला आयोग कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगा. कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के कुलपति, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य विभागों के निदेशक पदेन सदस्य होंगे, जबकि कृषि विभाग के निदेशक सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे.

हिमाचल का स्थायी निवासी होगा आयोग का अध्यक्ष

आयोग का अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होगा और उसे कृषि क्षेत्र का व्यापक अनुभव रखने वाला प्रगतिशील किसान या पेशेवर माना जाएगा. उसके लिए स्नातक उपाधि, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कृषि परिदृश्य की समझ तथा कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव अनिवार्य रखा गया है.

सरकार का मानना है कि यह आयोग किसानों की समस्याओं, कृषि नीतियों, बाजार व्यवस्था और उत्पादन से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी सुझाव देकर राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देगा. आयोग के अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्य पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकेंगे. राज्य में किसान हितों को लेकर इसे एक बड़े सुधारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.

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