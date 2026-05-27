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हिमाचल में किसान आयोग को राज्यपाल की अनुमति, विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना, जानिए अध्यक्ष पद के लिए मानदंड

शिमला: हिमाचल में किसानों की आवाज़ को नीतियों के केंद्र तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. लंबे समय से खेती-किसानी से जुड़े मुद्दों पर अलग और प्रभावी संस्थागत व्यवस्था की मांग कर रहे किसानों को अब एक ऐसा मंच मिलने जा रहा है, जो केवल फसलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, औषधीय पौधों की खेती, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर रखेगा.

हिमाचल में राज्य किसान आयोग को राज्यपाल की मंजूरी

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता की मंजूरी और विधि विभाग की अधिसूचना के साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग कानून अस्तित्व में आ गया है, जिससे प्रदेश में कृषि और किसान हितों को नई संस्थागत ताकत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. पहाड़ी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खेती और बागवानी की अहम भूमिका रही है, लेकिन बदलते मौसम, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, बाजार की चुनौतियां और प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ाई हैं. ऐसे दौर में सरकार का यह फैसला केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए स्थायी तंत्र विकसित करने की कोशिश माना जा रहा है.

खास बात यह है कि आयोग को केवल सलाहकार संस्था तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे जांच करने और जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने जैसी शक्तियां भी दी गई हैं. नए कानून के तहत गठित होने वाला आयोग कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगा. कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के कुलपति, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य विभागों के निदेशक पदेन सदस्य होंगे, जबकि कृषि विभाग के निदेशक सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे.