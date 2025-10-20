ETV Bharat / state

हिमाचल के राज्यपाल, CM और उप-मुख्यमंत्री समेत इन्होंने दी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं

हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं.

Diwali 2025 Greetings
दीपावली 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 8:38 AM IST

3 Min Read
शिमला: देशभर में हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई जा रही है. इस खास मौके पर हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं.

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं

हिमाचल के राज्यपाल ने दीपावली पर्व पर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि, "यह रोशनी का त्योहार बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है. इस दिन दीपक न केवल घरों को सजाने के लिए, बल्कि जीवन के एक गहन सत्य को संप्रेषित करने के लिए भी जलाए जाते हैं."

दीपावली पर शांति और सौहार्द का संदेश फैलाएं: CM

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि, "दीपावली का त्योहार न केवल घरों को बल्कि हमारे मन और समाज को भी रोशनी से आलोकित करता है. इस अवसर पर सब मिलकर शांति, सौहार्द और एकता का संदेश फैलाएं तथा एक समृद्ध और उज्ज्वल प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें. दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों के सुखी जीवन एवं समृद्धि की मंगल कामना."

मेल-जोल की भावना के साथ मनाएं दीपावली: मुकेश अग्निहोत्री

वहीं, हिमाचल के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने संदेश में कहा कि, "दीपावली पर्व हमें प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है. इस पर्व को आपसी मेल-जोल की भावना के साथ मनाएं ताकि सबके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैले."

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी दिवाली की शुभकामनाएं

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "जय श्री राम! आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं! मां लक्ष्मी और प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से आपके घर-आंगन में सदा खुशहाली और प्रकाश बना रहे."

विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं

हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. यह शुभ पर्व आपके जीवन में अपार समृद्धि, शुभ भाग्य और सफलता लेकर आए. माता लक्ष्मी एवं भगवान गणेश की कृपा से आपके परिवारों में सुख, शांति और उजाला सदा बना रहे. जय देवभूमि, जय हिमाचल! जय श्री राम"

