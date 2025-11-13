ETV Bharat / state

हिमाचल के इस कॉलेज में बनेगा प्रदेश का पहला आधुनिक स्टूडेंट सेंटर, ये होगी खासियत

आधुनिक सुविधाओं से लैस यह केंद्र पांवटा साहिब कॉलेज के मौजूदा कैंटीन शेड के स्थान पर विस्तारित रूप में निर्मित किया जाएगा. इसका उद्देश्य छात्रों को एक ऐसा बहु-उद्देश्यीय स्थल प्रदान करना है. जहां वे अध्ययन के साथ-साथ विश्राम, संवाद, मनोरंजन और सह-पाठयक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे.

लंबे अरसे से छात्र समुदाय इस केंद्र की मांग कर रहा था. पिछले एक वर्ष में छात्रों एवं कॉलेज स्टूडेंट्स सेंट्रल एसोसिएशन (CSCA) द्वारा भी कई ज्ञापन सरकार और विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे. कॉलेज प्रशासन के निरंतर प्रयासों से अब इस महत्वपूर्ण परियोजना को सभी आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरियां प्राप्त हो गई हैं. इस केंद्र के निर्माण पर एक करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है और शीघ्र ही इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय के परिसर में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक छात्र केंद्र (Student Centre) के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. यह कदम न केवल पांवटा साहिब कॉलेज के इतिहास में बल्कि प्रदेश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है. बता दें कि हिमाचल के किसी भी सरकारी कॉलेज में यह पहला छात्र केंद्रित परिसर होगा.

एक ही छत के नीचे मिलेगी ये खास सुविधाएं

कैंटीन (Canteen) : यहां छात्रों और कर्मचारियों को स्वच्छ, पौष्टिक एवं किफायती भोजन और नाश्ते की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक आधुनिक कैंटीन का निर्माण प्रस्तावित है. कैंटीन में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निपटान की विशेष व्यवस्था की जाएगी.

सीएससीए कार्यालय (CSCA Office) : कॉलेज स्टूडेंट्स सेंट्रल एसोसिएशन (CSCA) के कार्यों के संचालन एवं समन्वय के लिए भी इस केंद्र में एक सुसज्जित कार्यालय की स्थापना की जाएगी, जिससे छात्र नेतृत्व व प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा.

निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की होगी नियमित समीक्षा

कॉलेज प्रबंधन के अनुसार पांवटा साहिब कॉलेज हिमाचल प्रदेश का पहला कॉलेज है, जिसको सबसे पहले भारत सरकार के राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, नैक से ए ग्रेड प्राप्त हुआ. बावजूद इसके इस कॉलेज में इस प्रकार के स्टूडेंट सेंटर का अभाव था, जो संपूर्ण छात्र समुदाय के हितों के लिए आवश्यक था. छात्र केंद्र के निर्माण के लिए एक करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है. निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा. निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की नियमित समीक्षा कॉलेज की निर्माण समिति द्वारा की जाएगी. छात्र केंद्र की स्थापना से छात्रों को एक सुविधाजनक, स्वस्थ एवं रचनात्मक वातावरण प्राप्त होगा. यह केंद्र न केवल विद्यार्थियों में आपसी सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देगा, बल्कि नेतृत्व कौशल एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी प्रोत्साहित करेगा. छात्र केंद्र की स्वीकृति से कॉलेज के विद्यार्थियों में अत्यंत उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण है.

"इस बहु सुविधा स्टूडेंट सेंटर की कॉलेज में निश्चित रूप से नितांत आवश्यकता थी. छात्र लंबे अरसे से मांग कर रहे थे. शिक्षा विभाग से विशेष आग्रह करके सभी प्रकार का प्रशासकीय व वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिए गया है. शीघ्र ही इस केंद्र के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू करके आगामी सत्र में इस केंद्र को छात्र उपयोग कर सकेंगे." - डॉ. जगदीश चौहान, प्राचार्य, पांवटा साहिब कॉलेज के

छात्र समुदाय में खुशी की लहर

इस केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद कॉलेज के संपूर्ण छात्र समुदाय में खुशी की लहर है. छात्रों ने इसे एक "ऐतिहासिक पहल" बताया है, जो परिसर जीवन को और अधिक सक्रिय व सार्थक बनाएगी. सीएससीए (CSCA) एवं अन्य छात्र संगठनों ने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान करेगा. जहां वे अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता एवं रचनात्मकता का परिमार्जन कर सकेंगे. कॉलेज के संकाय सदस्यों ने भी चिर प्रतीक्षित इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह कदम छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.