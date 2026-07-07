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हमीरपुर कोर्ट के आदेश पर बड़ा अपडेट, स्मार्ट मीटर अभियान पर नहीं लगेगी रोक, बिजली बोर्ड ने साफ किया मामला

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटरों की स्थापना को लेकर चल रही चर्चाओं और सोशल मीडिया पर फैल रही अटकलों के बीच बिजली बोर्ड प्रबंधन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. बोर्ड ने कहा है कि हमीरपुर की सिविल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है. बोर्ड के अनुसार यह आदेश केवल हमीरपुर जिले के लम्बलू निवासी एक उपभोक्ता के व्यक्तिगत मामले तक सीमित है और इसका राज्यभर में चल रहे स्मार्ट मीटर स्थापना अभियान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

ऐसे में प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान पहले की तरह जारी रहेगा. बिजली बोर्ड ने स्पष्ट किया कि हमीरपुर के सिविल न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-3 द्वारा सीएमए संख्या 497/2026 में पारित अंतरिम आदेश केवल लम्बलू, जिला हमीरपुर के उपभोक्ता जैमल सिंह के व्यक्तिगत मामले से संबंधित है. इस आदेश को पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं पर लागू मानना पूरी तरह गलत है. बिजली बोर्ड के मुताबिक प्रदेश में स्मार्ट मीटरों की स्थापना विद्युत अधिनियम-2003, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के संशोधित मीटर विनियम-2026, हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता (संशोधन) विनियम-2021 तथा भारत सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जा रही है. इसलिए राज्यभर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य निर्धारित योजना के अनुसार लगातार जारी रहेगा.