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हमीरपुर कोर्ट के आदेश पर बड़ा अपडेट, स्मार्ट मीटर अभियान पर नहीं लगेगी रोक, बिजली बोर्ड ने साफ किया मामला

बिजली बोर्ड ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर विराम लगा दिया.प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान बिना किसी रोक के जारी रहेगा.

स्मार्ट मीटर अभियान पर नहीं लगेगी रोक
स्मार्ट मीटर अभियान पर नहीं लगेगी रोक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटरों की स्थापना को लेकर चल रही चर्चाओं और सोशल मीडिया पर फैल रही अटकलों के बीच बिजली बोर्ड प्रबंधन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है. बोर्ड ने कहा है कि हमीरपुर की सिविल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है. बोर्ड के अनुसार यह आदेश केवल हमीरपुर जिले के लम्बलू निवासी एक उपभोक्ता के व्यक्तिगत मामले तक सीमित है और इसका राज्यभर में चल रहे स्मार्ट मीटर स्थापना अभियान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

ऐसे में प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान पहले की तरह जारी रहेगा. बिजली बोर्ड ने स्पष्ट किया कि हमीरपुर के सिविल न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-3 द्वारा सीएमए संख्या 497/2026 में पारित अंतरिम आदेश केवल लम्बलू, जिला हमीरपुर के उपभोक्ता जैमल सिंह के व्यक्तिगत मामले से संबंधित है. इस आदेश को पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं पर लागू मानना पूरी तरह गलत है. बिजली बोर्ड के मुताबिक प्रदेश में स्मार्ट मीटरों की स्थापना विद्युत अधिनियम-2003, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के संशोधित मीटर विनियम-2026, हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता (संशोधन) विनियम-2021 तथा भारत सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जा रही है. इसलिए राज्यभर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य निर्धारित योजना के अनुसार लगातार जारी रहेगा.

बिजली बोर्ड ने यह भी जानकारी दी कि संबंधित अंतरिम आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जा रही है. अंतिम न्यायिक निर्णय आने तक इस आदेश को केवल संबंधित उपभोक्ता के मामले तक ही सीमित माना जाना चाहिए. इसे पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक के रूप में प्रचारित करना तथ्यात्मक रूप से गलत है. बोर्ड ने प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटरों को लेकर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही भ्रामक एवं अपुष्ट जानकारियों पर विश्वास न करें. उपभोक्ता स्मार्ट मीटर स्थापना अभियान में सहयोग करें, क्योंकि यह पहल बिजली सेवाओं को अधिक पारदर्शी, आधुनिक, तकनीक आधारित और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. बोर्ड का कहना है कि स्मार्ट मीटरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली खपत की बेहतर निगरानी, बिलिंग में पारदर्शिता और सेवाओं में अधिक सुविधा उपलब्ध होगी.

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