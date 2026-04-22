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चुनावी मोड में हिमाचल, अब बिना अनुमति नहीं हिलेंगे अफसर, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए ये आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के मद्देनजर डीसी, एसपी और एसडीएम समेत सभी बड़े अधिकारियों की छुट्टियों और दौरों पर रोक लगा दी है.

हिमाचल निर्वाचन आयोग
हिमाचल निर्वाचन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 7:26 PM IST

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शिमला: हिमाचल में शहरी निकाय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है. प्रदेश में 51 शहरी निकायों के लिए 17 मई को मतदान होना है। इसके बाद जल्द ही अब पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी चुनाव का ऐलान हो सकता है. प्रदेश चुनावी मोड में आ गया है. चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न करने को राज्य चुनाव आयोग भी हर चीज पर अपनी कड़ी नजर रख रहा है.

इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 243K, ZA और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 281 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीसी, एडीसी, एडीएम/ एसडीएम और एसपी को चुनाव प्रक्रिया पूरी न होने तक अपने क्षेत्राधिकार को न छोड़ने के आदेश जारी किए हैं.

आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन
आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन (ETV Bharat)

बिना अनुमति बाहर नहीं जाएंगे अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिला या अधिकार क्षेत्र को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं छोड़ सकेंगे. किसी भी अधिकारी को बैठक, दौरे या अवकाश के लिए क्षेत्र से बाहर जाने से पहले राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी. हालांकि, आपात स्थिति, चुनाव से संबंधित बैठकों या न्यायालय में पेशी जैसे विशेष मामलों में ही छूट दी गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, जो अधिकारी वर्तमान में अपने मुख्यालय से बाहर हैं, उन्हें तुरंत वापस लौटकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. ये आदेश हिमाचल प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची, ने जारी किए हैं.

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