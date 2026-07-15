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अब निजी स्कूल नहीं बढ़ा पाएंगे मनमानी फीस! शिक्षा मंत्री ने दिया कानून लाने का संकेत

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है.

Rohit Thakur inaugurated Dadh school building
शिक्षा मंत्री ने डाढ़ स्कूल भवन का किया लोकार्पण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 6:22 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 6:37 PM IST

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पालमपुर: हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई जा रही है, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस पर कानून लाने के संकेत दिए हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में ऐसा कानून लाने की तैयारी है, जिससे निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके. ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने डाढ़ में स्कूल भवन के लोकार्पण के दौरान कही.

ढाई करोड़ की लागत से बना स्कूल भवन

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बुधवार को मेजर सोमनाथ शर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाढ़ पहुंचे. यहां उन्होंने बतौर मुख्यातिथि करीब ढाई करोड़ रुपए की लागत से निर्मित तीन मंजिला स्कूल भवन का लोकार्पण किया और शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया. इस दौरान शिक्षा मंत्री के साथ पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल मौजूद रहे. रोहित ठाकुर ने कहा कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक आशीष बुटेल के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं. क्षेत्र को राजीव गांधी डे- बोर्डिंग स्कूल, नई लाइब्रेरी, कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम और अतिरिक्त भवन जैसी सुविधाएं मिली हैं.

क्यों किया गया स्कूलों का विलय ?

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. स्कूलों के विलय को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जिन करीब 1400 स्कूलों को डी-नोटिफाई या मर्ज किया गया, उनमें लगभग 700 स्कूल ऐसे थे जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं था. उन्होंने कहा कि तय मानकों के तहत ही ऐसे स्कूलों का विलय किया गया, जिससे लगभग 2500 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं का बेहतर उपयोग किया जा सका.

Rohit Thakur inaugurated Dadh school building
मेजर सोमनाथ शर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाढ़ पहुंचे शिक्षा मंत्री (ETV Bharat)

स्कूलों में 62 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति

सीबीएसई संबद्धता के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों को एक अतिरिक्त विकल्प देने के उद्देश्य से प्रदेश के करीब 150 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को सीबीएसई से एसोसिएट किया गया है. इसके लिए नीति तैयार की गई है और हाल ही में 62 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति भी की गई है. रिक्त पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा. स्कूलों के जर्जर भवनों और छात्राओं के लिए शौचालयों की खराब स्थिति पर उन्होंने माना कि कुछ स्थानों पर ऐसी समस्याएं हैं. हालांकि उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मामले में हिमाचल की स्थिति बेहतर मानी जाती है और जहां कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए विभाग लगातार काम करेगा.

स्कूलों में होगी काउंसलर की नियुक्ति

वहीं, हिमाचल प्रदेश में स्कूली छात्रों में बढ़ते आत्महत्या के मामलों पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में काउंसलर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पहले चरण में पीएम श्री स्कूलों में यह व्यवस्था लागू की जा रही है और भविष्य में ज्यादा छात्र संख्या वाले अन्य स्कूलों तक भी इसका विस्तार किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को समय पर मानसिक और भावनात्मक सहयोग मिल सके.

दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग

इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं को लेकर रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस घटना से देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है और लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश के श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है. अयोध्या में सामने आया घटनाक्रम बेहद दुखद है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए. दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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Last Updated : July 15, 2026 at 6:37 PM IST

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