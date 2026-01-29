ETV Bharat / state

हिमाचल में NTT भर्ती नियम बदलेंगे? JBT–B.Ed युवाओं के लिए आई बड़ी खबर

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक (एनटीटी) भर्ती में नया पेंच फंस गया है. राज्य इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन के माध्यम से इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. कुल 6,297 पदों को भरने का जिम्मा 14 अलग-अलग कंपनियों को सौंपा गया था. इसके लिए 10 हजार आवेदन आए थे जिनमें महज 87 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए हैं. ऐसे में अब एनटीटी पात्र अभ्यर्थियों को लेकर अब नया पेच फंस गया है. राज्य सरकार द्वारा इस मामले को लेकर कई पहलुओं पर विचार किया जा रहा है.

वहीं, हिमाचल में एनटीटी भर्ती को लेकर जेबीटी कर चुके युवाओं को मौका देने को लेकर भी विचार किया जा रहा है. इस मामले पर कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके बाद मामले को कैबिनेट में रखा जाएगा. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि, "अगर पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें तो वहां प्रदेश सरकार एनटीटी भर्ती को लेकर अपने स्तर पर वेतन का खर्च उठा रही है. हिमाचल में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ऐसे में एनटीटी टीचरों की भर्ती का पूरा वेतन प्रदेश सरकार को अपने स्तर पर वहन करना होगा. लेकिन, प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि केंद्र के सहयोग की बिना अपने स्तर पर एनटीटी का वेतन का भार उठा सके. इसको देखते हुए सरकार अब जेबीटी और बीएड की ट्रेनिंग कर चुके युवाओं को NTT की जगह विकल्प के भर्ती के रास्ते तलाश रही है."

NTT भर्ती में क्यों फंसा पेंच?

शिक्षा विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह भर्ती एनसीटीई नियमों (नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन) नियमों के तहत होगी. इन नियमों के तहत अभ्यर्थी के पास एनटीटी का दो साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है. डिप्लोमा भी मान्यता प्राप्त संस्थानों से किया होना चाहिए. प्रदेश में ज्यादातर अभ्यर्थियों के पास एनटीटी का एक साल का ही डिप्लोमा है. वहीं, कुछ अभ्यार्थियों के डिप्लोमा ऐसे संस्थानों से हैं, जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त ही नहीं है.