हिमाचल में NTT भर्ती नियम बदलेंगे? JBT–B.Ed युवाओं के लिए आई बड़ी खबर
शिक्षा विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह भर्ती NCTE नियमों (नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन) नियमों के तहत होगी.
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक (एनटीटी) भर्ती में नया पेंच फंस गया है. राज्य इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन के माध्यम से इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. कुल 6,297 पदों को भरने का जिम्मा 14 अलग-अलग कंपनियों को सौंपा गया था. इसके लिए 10 हजार आवेदन आए थे जिनमें महज 87 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए हैं. ऐसे में अब एनटीटी पात्र अभ्यर्थियों को लेकर अब नया पेच फंस गया है. राज्य सरकार द्वारा इस मामले को लेकर कई पहलुओं पर विचार किया जा रहा है.
वहीं, हिमाचल में एनटीटी भर्ती को लेकर जेबीटी कर चुके युवाओं को मौका देने को लेकर भी विचार किया जा रहा है. इस मामले पर कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके बाद मामले को कैबिनेट में रखा जाएगा. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि, "अगर पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें तो वहां प्रदेश सरकार एनटीटी भर्ती को लेकर अपने स्तर पर वेतन का खर्च उठा रही है. हिमाचल में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ऐसे में एनटीटी टीचरों की भर्ती का पूरा वेतन प्रदेश सरकार को अपने स्तर पर वहन करना होगा. लेकिन, प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि केंद्र के सहयोग की बिना अपने स्तर पर एनटीटी का वेतन का भार उठा सके. इसको देखते हुए सरकार अब जेबीटी और बीएड की ट्रेनिंग कर चुके युवाओं को NTT की जगह विकल्प के भर्ती के रास्ते तलाश रही है."
NTT भर्ती में क्यों फंसा पेंच?
शिक्षा विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह भर्ती एनसीटीई नियमों (नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन) नियमों के तहत होगी. इन नियमों के तहत अभ्यर्थी के पास एनटीटी का दो साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है. डिप्लोमा भी मान्यता प्राप्त संस्थानों से किया होना चाहिए. प्रदेश में ज्यादातर अभ्यर्थियों के पास एनटीटी का एक साल का ही डिप्लोमा है. वहीं, कुछ अभ्यार्थियों के डिप्लोमा ऐसे संस्थानों से हैं, जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त ही नहीं है.
हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने ऐसे कई संस्थानों को हिमाचल में बंद भी किया था. वहीं, इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से भी बात की थी. उन्होंने केंद्र से नियमों में छूट की मांग उठाई है. लेकिन इसको लेकर अभी केंद्र से कोई जवाब नहीं आया है.
पूर्व की भाजपा सरकार में शुरू हुई थी प्रक्रिया
हिमाचल में पूर्व की भाजपा सरकार के समय से शुरू की गई NTT भर्ती प्रक्रिया कांग्रेस की सरकार के तीन साल के कार्यकाल पूरा होने पर भी अधर में अटकी पड़ी है. प्रदेश की वर्तमान सरकार का कार्यकाल भी अब करीब 22 महीने का शेष बचा है. उसके बाद वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने है. ऐसे में सरकार भी चाह रही है कि प्रदेश NTT भर्ती की प्रक्रिया सिरे चढ़ें और हजारों युवाओं को उनके कार्यकाल में रोजगार प्राप्त हो. बता दें कि, NTT के लिए 10 हजार मानदेय तय किया है, ऐसे में कोई बाहरी राज्य के अभ्यर्थी भी आवेदन नहीं करेंगे. केंद्र सरकार ही इन शिक्षकों के वेतन का खर्च उठाएगा, इसलिए हिमाचल अपने स्तर पर नियमों में ढील भी नहीं दे सकता.
