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'शिक्षा विभाग को प्राथमिकता के तहत मिला 9666 करोड़ का बजट, प्रदेश में दिए गए 151 सीबीएसई स्कूल'

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि, प्रदेश में 151 सीबीएसई स्कूल दिए गए हैं, जिसमें ठियोग के चार सीबीएसई स्कूल दए गए हैं. इनमें सीबीएसई स्कूल ठियोग, कुमारसैन, मतियाना और सैंज स्कूल शामिल हैं. शिक्षा मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सरोग में कॉमर्स सब्जेक्ट शुरू करने की घोषणा की. ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र में चार सीबीएसई स्कूल देने के लिए शिक्षा मंत्री का आभार भी व्यक्त किया.

रोहित ठाकुर रविवार को ठियोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सरोग में नव-निर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पुस्तकालय बच्चों और जनता को समर्पित किया गया है, जिसका लाभ सबको मिलेगा. ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी यह आधुनिक पुस्तकालय बना है जिसका सही मायने में उपयोग होना चाहिए और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए.

शिमला: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 1947 से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है. पहले जहां प्रदेश की साक्षरता दर केवल 7 फीसदी थी. वहीं, आज प्रदेश की साक्षरता दर 99.30 फीसदी है जो इस पहाड़ी प्रदेश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कठिन वित्तीय परिस्थियों के बीच भी प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग के लिए लगभग 9666 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जो कुल बजट का लगभग 18 फीसदी है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो.

11वीं-12वीं में वोकेशनल विषय में पढ़ाया जाएगा बागवानी

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि, प्रदेश के विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षाओं में बागवानी को एक वोकेशनल विषय के रूप में पढ़ाया जायेगा और शोध और अनुसंधान पर बल दिया जाएगा.

सरोग में नव-निर्मित पुस्तकालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (@DIPR)

डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सर्किट सफलतापूर्वक कमीशन

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि, 27 मार्च 2026 को 66 केवी प्रगतिनगर–हुल्ली डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सर्किट सफलतापूर्वक कमीशन कर दिए गए हैं जिस पर 12 करोड़ 33 लाख रुपए व्यय हुए हैं. इस नई लाइन के माध्यम से 66/22 केवी उपकेंद्र हुल्ली (कोटखाई), 66/22/11 केवी उपकेंद्र सैंज (ठियोग) और 66/22 केवी उपकेंद्र लस्ताधार (चौपाल) को विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गई है. नई ट्रांसमिशन लाइन से नेटवर्क में विद्युत भार का बेहतर वितरण संभव होगा, जिससे मौजूदा ट्रांसमिशन लाइनों पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव कम होगा.

सरोग में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (@DIPR)

2 करोड़ से बनने वाले स्टाफ क्वार्टर टाइप-II का शिलान्यास

इसके बाद शिक्षा मंत्री कोटखाई पहुंचे जहां उन्होंने 2 करोड़ रुपए से बनने वाले लोक निर्माण विभाग के 6 स्टाफ क्वार्टर टाइप-II का शिलान्यास किया. शिक्षा मंत्री ने खंड विकास अधिकारी कोटखाई के निर्माणाधीन भवन का निरिक्षण भी किया. रोहित ठाकुर ने बताया कि, सरकार विद्यार्थियों को गुणवतायुक्त एवं सहज सुलभ शिक्षा प्रदान करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत कई प्रभावी निर्णय लिए गए हैं. इसी कड़ी में कोटखाई में खुलने वाला केंद्रीय विद्यालय एक बड़ा और महत्वपूर्ण संस्थान है, जहां पर आने वाले समय में स्थानीय बच्चों को गुणवतायुक्त और आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी. ग्रामीण परिवेश में केंद्रीय विद्यालय खुलना एक बढ़ी उपलब्धि है.

जुब्बल कोटखाई में सड़क एवं भवन निर्माण में 550 करोड़ स्वीकृत

रोहित ठाकुर ने विकास खंड कोटखाई में कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के अंतर्गत किसान गोष्ठी में बतौर मुख्यतिथि शिरकत की. उन्होंने बताया कि, वर्तमान कांग्रेस सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जुब्बल नावर कोटखाई में विकास के नए मील के पत्थर स्थापित हुए हैं, जिसके अंतर्गत जुब्बल नावर कोटखाई में केवल PWD के अधीन सड़क एवं भवन निर्माण में 550 करोड़ रुपए स्वीकृति प्राप्त हुई है और विभिन्न विकास कार्य प्रगति पर है.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि, कोटखाई में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण होना प्रस्तावित है. इस निर्माण कार्य की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही इसका टेंडर लगा दिया जाएगा. इसके अलावा, मुख्य्मंत्री आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कोटखाई में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और दंत चिकित्सा में नई मशीनों को स्थापित किया गया है, जिससे कि स्थानीय लोगों को लाभ मिल रहा है और इस संस्थान की ओपीडी में डेढ़ गुना की बढ़ोतरी हुई है.

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