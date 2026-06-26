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रोहित ठाकुर ने जेएंडके के सीएम डॉ. उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुआ मंथन

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सीएम उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात ( ETV Bharat )