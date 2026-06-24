ETV Bharat / state

मिड डे मील थाली में नहीं सहन होगा जातीय भेदभाव का जहर! सभी बच्चों के साथ होगा समान व्यवहार, विभाग ने अपनाया कड़ा रुख

विभाग ने स्पष्ट किया है कि मध्याह्न भोजन योजना केवल पोषण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, यह योजना बच्चों में समानता, सहभागिता और सामाजिक सद्भाव के संस्कार विकसित करने का भी एक प्रभावी माध्यम है. ऐसे में विद्यालय स्तर पर इन निर्देशों का गंभीरता से पालन कर बच्चों के बीच भेदभावमुक्त और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना सभी संबंधित पक्षों की साझा जिम्मेदारी होगी.

शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों को निर्देशित किया है कि मध्याह्न भोजन वितरण के दौरान बच्चों को किसी जाति, वर्ग, समुदाय या अन्य किसी आधार पर नहीं, उनके रोल नंबर के क्रम में व्यवस्थित रूप से भोजन कराया जाए. ऐसे में भोजन व्यवस्था के दौरान किसी भी प्रकार के भेदभाव, अलगाव या असमान व्यवहार की गुंजाइश समाप्त करना आवश्यक है. इसी उद्देश्य से जारी निर्देशों में समुदाय के प्रतिनिधियों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है. उनसे अपेक्षा की गई है कि वे नियमित निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे एक समान वातावरण में बैठकर भोजन ग्रहण करें और उनके बीच सामाजिक एकता, पारस्परिक सम्मान और समावेशी सोच को बढ़ावा मिले.

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक बीआर शर्मा ने कहा, "मिड डे मिल के लिए छात्रों को रोल नंबर वाईज बिठाने के निर्देश जारी किए गए हैं. इसको लेकर शिक्षा निदेशकों की ओर से सभी उप निदेशकों सहित ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर को पत्र जारी किया गया है".

इसको लेकर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के विभिन्न स्कूलों से समय-समय पर ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रही हैं, जिनमें कुछ बच्चों के साथ भोजन परोसने या बैठाने के दौरान सामाजिक आधारों पर भेदभाव किए जाने की बातें सामने आई हैं. इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर सभी उपनिदेशकों, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन को छात्रों को मिड डे मिल की थाली रोल नंबर वाइज लगाने के निर्देश जारी किए हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के भीतर सामाजिक समानता और भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है. प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में संचालित प्रधानमंत्री पोषण (PM Poshan) योजना के तहत अब किसी भी छात्र के साथ धर्म, जाति, पंथ (Creed) या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी स्कूल में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) वितरण के दौरान भेदभाव या अलगाव की शिकायत सामने आती है तो संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

पत्र में मुख्य बिंदु

धर्म, जाति, पंथ और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव पूर्णतः प्रतिबंधित

पीएम पोषण योजना को सामाजिक समानता और भाईचारे का माध्यम बनाने पर जोर

सभी विद्यार्थियों को रोल नंबर के आधार पर भोजन कराने के निर्देश

भेदभाव की शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी

शिक्षा विभाग ने शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-8007 जारी किया

आम जनता, स्कूल प्रबंधन समितियों और अभिभावकों को भी जागरूक करने के निर्देश



जनता भी कर सकेगी शिकायत

स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत, वितरण में लापरवाही या अन्य समस्याओं की जानकारी सीधे विभाग तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त शिकायत निवारण व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. इसी उद्देश्य से विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि शिकायत एवं सुझाव दर्ज कराने की सुविधा से संबंधित जानकारी आम लोगों तक व्यापक रूप से पहुंचाई जाए.

विभाग का मानना है कि जब अभिभावकों और स्थानीय समुदाय को सीधे अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, तो योजना की निगरानी और जवाबदेही दोनों मजबूत होंगी. इसके लिए शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-180-8007 को व्यापक रूप से प्रचारित करने के निर्देश दिए हैं. यह नंबर हर स्कूल परिसर में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि कोई भी छात्र, अभिभावक या नागरिक पीएम पोषण योजना से जुड़ी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सके.

यह हेल्पलाइन हर कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित रहेगी. वहीं, निदेशालय ने सभी स्कूलों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और अनुपालन संबंधी मासिक रिपोर्ट भेजने के भी आदेश दिए हैं. विभाग ने इस मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत ध्यान का विषय बताते हुए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है.

मिड डे मील की थाली से रोजगार की डोरी

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में परोसी जाने वाली मिड डे मील की थाली केवल बच्चों की भूख मिटाने का माध्यम नहीं है, यह हजारों परिवारों की आजीविका का भी बड़ा सहारा बन चुकी है. पहाड़ों के दूरदराज गांवों से लेकर कस्बों तक सरकारी स्कूलों की रसोइयों में हर सुबह चूल्हे और गैस स्टोव जलते हैं, जहां स्थानीय महिलाएं और कुक बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करने में जुट जाते हैं.

प्रदेश के 14,423 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 4,95,780 विद्यार्थियों को हर वर्ष 240 दिनों तक मिड डे मील उपलब्ध कराया जाता है. इस विशाल व्यवस्था को संचालित करने के लिए 20,815 कुक तैनात हैं, जो प्रतिदिन बच्चों के लिए भोजन तैयार करते हैं. राज्य सरकार इस योजना पर हर साल करीब 115 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. ऐसे में मिड डे मील योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों के लिए स्कूलों की रसोई रोजगार का स्थायी स्रोत बनी हुई है. इससे उन्हें घर के पास ही काम मिलने के साथ परिवार की आय बढ़ाने का अवसर भी मिला है. शिक्षा, पोषण और रोजगार के इस त्रिकोणीय मॉडल ने हिमाचल में मिड डे मील योजना को एक ऐसी व्यवस्था में बदल दिया है, जो बच्चों के भविष्य को संवारने के साथ-साथ हजारों परिवारों की आर्थिक सेहत को भी सहारा दे रही है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल के इस कॉलेज में अब स्मार्ट क्लास से होगी पढ़ाई, 70 लाख की राशि होगी खर्च