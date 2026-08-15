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हिमाचल में खुलेंगे सीबीएसई के 100 नए स्कूल, डॉक्टरों की रिटायरमेंट 31 मार्च 2027 तक टली

हिमाचल प्रदेश में जल्द ही सीबीएसई पैटर्न पर आधारित 100 नए स्कूल खोले जाएंगे. प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार इस दिशा में काम कर रही है. सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है. इसी कड़ी में राज्य में 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की योजना पर काम चल रहा है. इससे प्रदेश के बच्चों को सीबीएसई पैटर्न के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

"सरकार ऐसा फार्मूला तैयार कर रही है, जिससे डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति को आगे बढ़ाने से अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित न हो.सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों की पदोन्नति और सेवा संबंधी हितों का भी ध्यान रखा जाए." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सुक्खू सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद कहा कि 31 मार्च 2027 तक किसी भी डॉक्टर की रिटायरमेंट नहीं होगी. सरकार का उद्देश्य इस अवधि में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरना है. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और आने वाले सात महीनों में सरकार इस दिशा में और तेजी से काम करेगी.

15 की बजाए 17 अगस्त को होगी छुट्टी

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हर साल 15 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को अवकाश रहेगा. हालांकि यह छुट्टी केवल विद्यार्थियों के लिए होगी. स्कूलों में शिक्षक और अन्य स्टाफ निर्धारित समय के अनुसार उपस्थित रहेंगे. सरकार का यह फैसला स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद विद्यार्थियों को अवकाश देने के उद्देश्य से लिया गया है.

ACS और DGP को लेकर सीएम ने कही ये बात

वहीं, पुलिस विभाग के एक डीएसपी की ओर से प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) और पुलिस महानिदेशक (DGP) के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में की गई शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में जो भी कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी होगी, वह संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमों के तहत की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में कानून के अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी.

वीरों के बलिदान को किया याद

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीरों की भूमि है. प्रदेश के वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है. उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की आजादी और सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीरों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनके परिवारों और प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी और पेंशनरों के हितों के लिए दिन-रात काम कर रही है. सरकार की ओर से उन्हें विभिन्न तरह के वित्तीय और अन्य लाभ उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं.