ETV Bharat / state

डी.एल.एड. अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत, खाली सीटों पर फिर मौका, 4 फरवरी से शुरू होगी काउंसलिंग

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के अनुसार, पहले चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बावजूद निजी संस्थानों में कुल 697 सीटें अभी भी रिक्त हैं. इनमें 321 अनुदानित और 376 गैर-अनुदानित सीटें शामिल हैं. इन सभी सीटों को मेरिट के आधार पर भरा जाएगा.

कांगड़ा: डी.एल.एड. (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) सत्र 2025–27 में प्रवेश की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निजी शिक्षण संस्थानों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू करने का फैसला लिया है. यह काउंसलिंग 4 फरवरी से बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में आयोजित की जाएगी. बोर्ड का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण का अवसर मिल सके.

काउंसलिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी. पहले दौर में 4 से 7 फरवरी तक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा. पहले दिन 44 या उससे अधिक अंक वालों को मौका मिलेगा. इसके बाद 41 से 43, 38 से 40 और 35 से 37 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी. यदि इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो 10 से 12 फरवरी तक दूसरा राउंड आयोजित किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 27 अंक वाले अभ्यर्थी भी भाग ले सकेंगे.

एक बार ही होगा सीट आवंटन

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों को वेबसाइट से बायोडाटा फॉर्म भरकर लाना होगा. साथ ही दसवीं और जमा-दो की मार्कशीट, हिमाचली प्रमाण पत्र और आरक्षण से जुड़े मूल दस्तावेज व प्रतियां अनिवार्य होंगी. ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों को सत्यापित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा. सीट आवंटन केवल एक बार किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि संस्थान का चयन सोच-समझकर करें. यदि सीटें समय से पहले भर जाती हैं, तो काउंसलिंग उसी दिन समाप्त कर दी जाएगी. किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: ये कैसा प्रदर्शन? सड़क पर दिनदहाड़े लहरा दी तलवारें, लोगों में दहशत