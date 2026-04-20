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'महिला आरक्षण बिल पर भाजपा फैला रही भ्रम, कांग्रेस पहुंचाएगी जनता तक सच'

शिमला: हिमाचल की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों के बाद प्रदेश कांग्रेस अब खुलकर मैदान में उतरने जा रही है. केंद्र की भाजपा सरकार पर महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर फैलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार के खिलाफ कांग्रेस ने सीधा मोर्चा खोल दिया है.

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने स्पष्ट किया है कि अब चुप्पी नहीं केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा. इसके लिए उन्होंने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को निर्देश दिए हैं कि अगले तीन दिनों के भीतर हर जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर जनता के सामने सच्चाई को रखें.

प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के निर्देशों पर इस पूरे अभियान को संगठित रूप देने के लिए प्रदेश संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने एक विस्तृत सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के जरिए यह तय किया गया है कि कौन नेता किस जिले में जाकर भाजपा के आरोपों का जवाब देगा और कांग्रेस का पक्ष जनता तक पहुंचाएगा. ऐसे में कांग्रेस जमीनी स्तर पर जाकर नैरेटिव बदलने की कोशिश में है. खासकर महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस कोई भी भ्रम या गलत जानकारी जनता के बीच नहीं रहने देना चाहती है.