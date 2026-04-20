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'महिला आरक्षण बिल पर भाजपा फैला रही भ्रम, कांग्रेस पहुंचाएगी जनता तक सच'

हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

हिमाचल कांग्रेस
हिमाचल कांग्रेस (FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 7:09 PM IST

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शिमला: हिमाचल की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों के बाद प्रदेश कांग्रेस अब खुलकर मैदान में उतरने जा रही है. केंद्र की भाजपा सरकार पर महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर फैलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार के खिलाफ कांग्रेस ने सीधा मोर्चा खोल दिया है.

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने स्पष्ट किया है कि अब चुप्पी नहीं केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को लेकर तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा. इसके लिए उन्होंने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को निर्देश दिए हैं कि अगले तीन दिनों के भीतर हर जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर जनता के सामने सच्चाई को रखें.

प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के निर्देशों पर इस पूरे अभियान को संगठित रूप देने के लिए प्रदेश संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने एक विस्तृत सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के जरिए यह तय किया गया है कि कौन नेता किस जिले में जाकर भाजपा के आरोपों का जवाब देगा और कांग्रेस का पक्ष जनता तक पहुंचाएगा. ऐसे में कांग्रेस जमीनी स्तर पर जाकर नैरेटिव बदलने की कोशिश में है. खासकर महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस कोई भी भ्रम या गलत जानकारी जनता के बीच नहीं रहने देना चाहती है.

कौन नेता कहां संभालेगा मोर्चा?

इस अभियान के तहत लोगों तक महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस के खिलाफ फैलाए जा रहे कथित दुष्प्रचार पर पलटवार करने को कई बड़े चेहरे मैदान में उतरेंगे. इसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शिमला में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार कांगड़ा में, पूर्व मंत्री आशा कुमारी चंबा, मंत्री विक्रमादित्य सिंह शिमला, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल सोलन, मंत्री हर्षवर्धन चौहान नाहन, मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर, विधायक आर एस बाली हमीरपुर, विधायक चंद्र शेखर मंडी, मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, विधायक अनुराधा राणा लाहुल स्पीति और अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश महिला आयोग विद्या नेगी कुल्लू में प्रेस वार्ता करेंगी.

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