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NEET पेपर लीक पर कांग्रेस प्रभारी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा- युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने मंडी नगर निगम चुनाव को लेकर जीत का दावा किया और भाजपा पर निशाना साधा.

HP Congress Incharge Rajani Patil
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
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मंडी: नगर निगम मंडी चुनाव के लिए पहुंची हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने नीट पेपर लीक मामले, युवाओं के भविष्य, महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. मंडी के टारना हिल्स क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रजनी पाटिल ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला.

नीट पेपर लीक को पर सरकार को घेरा

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं ने देश के लाखों छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों को गहरा आघात पहुंचाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को संसद और जनता के बीच उठाती रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में विफल रही है. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर विषय है.

"कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार युवाओं की आवाज उठाते रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार केवल आश्वासन और भाषणों तक सीमित दिखाई दे रही है. युवाओं के सपनों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच होनी चाहिए." - रजनी पाटिल, प्रभारी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस

'जनता को साधारण जीवन जीने की सलाह, खुद विलासिता का जीवन जी रहे'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोगों को सादगी अपनाने और सोना न खरीदने की अपील पर भी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि एक तरफ आम जनता को खर्च कम करने और साधारण जीवन जीने की सलाह दी जाती है. वहीं, दूसरी ओर सत्ता में बैठे लोग खुद विलासिता का जीवन जीते नजर आते हैं. उन्होंने कहा कि देश की जनता अब केवल भाषणों से प्रभावित होने वाली नहीं है और लोग जमीनी काम तथा वास्तविक विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं.

नगर निगम चुनावों में जीत का दावा

वहीं, नगर निगम चुनावों को लेकर रजनी पाटिल ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल लगातार मजबूत हो रहा है. उन्होंने कहा कि जनता भाजपा की कथनी और करनी का अंतर समझ चुकी है और अब विकास, पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों पर मतदान करेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि मंडी नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को जनता का व्यापक समर्थन मिलेगा और पार्टी मजबूती के साथ जीत दर्ज करेगी.

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