ETV Bharat / state

मिशन 2027 को लेकर एक्शन मोड में हिमाचल कांग्रेस! मंत्रियों को मिलेगी एक जिले की जिम्मेदारी, हर 3 महीने में होगी समीक्षा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर शिमला में हुई कांग्रेस की अहम बैठक. प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने बताई रणनीतियों पर हुई चर्चा.

हिमाचल कांग्रेस
हिमाचल कांग्रेस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 5:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मिशन 2027 को लेकर हिमाचल कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है. पार्टी ने दो दिन तक चले मंथन के बाद संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए रणनीति तय कर दी है. हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में दो दिवसीय बैठकों के बाद कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कई अहम फैसलों की जानकारी दी.

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए रजनी पाटिल ने कहा, "सरकार और संगठन के बीच समन्वय मजबूत करने के लिए हर मंत्री को एक-एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इसके अलावा रजनी पाटिल ने संकेत दिए हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले और नीट पेपर लीक को लेकर भी भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेशभर में अभियान चलाने की तैयारी में है".

16-17 जुलाई को धर्मशाला में कांग्रेस PAC की बैठक, केसी वेणुगोपाल पहुंचेंगे

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने बताया कि दो दिवसीय बैठकों में संगठन को मजबूत करने और मिशन 2027 की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि 16 और 17 जुलाई को धर्मशाला में पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे. बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक और कमेटी के सदस्य शामिल होकर आगे की रणनीति तय करेंगे.

प्रत्येक मंत्री को एक जिले की जिम्मेदारी, हर 3 महीने में होगी कामों की समीक्षा

रजनी पाटिल ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर संवाद और समन्वय के लिए प्रत्येक मंत्री को एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी. संबंधित जिले में संगठन के उपाध्यक्ष और महासचिव भी उनके साथ रहेंगे, ताकि जमीनी स्तर पर समन्वय बना रहे और कार्यों की निगरानी हो सके. उन्होंने बताया कि हर तीन महीने में इन कार्यों की समीक्षा की जाएगी. साथ ही यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस प्रदेशभर में यात्राएं निकालकर सरकार की योजनाओं और कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करते हुए मिशन 2027 की तैयारियों को आगे बढ़ाएगी.

'राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पकड़ी जा रही छोटी मछलियां'

राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को पूरे प्रदेश में जनता के बीच लेकर जाएगी और भाजपा से जवाब मांगेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में केवल छोटी-छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जबकि पूरी घटना के पीछे बड़ी शक्तियां मौजूद हैं. उन्होंने निष्पक्ष जांच और असली जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि "राम के नाम पर भाजपा ने धंधा किया है". उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में प्रमुखता से उठाएगी.

BJP का नारा था राम को लाएंगे', हमें नहीं पता था राम को खाएंगे: विनय कुमार

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है और कांग्रेस प्रदेशभर में इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी. राम मंदिर चंदा मामले पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया.

भाजपा पर हमला करते हुए विनय कुमार ने कहा, "इनका नारा था राम को लाएंगे, हमें नहीं पता था 'राम को खाएंगे. कांग्रेस असली सनातनी है और राम मंदिर का दरवाजा कांग्रेस ने खोला था. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर चुप हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की आरडीजी बंद कर दी है और मनरेगा योजना को भी खत्म कर दिया है".

ये भी पढ़ें: हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार से क्यों कहा- शराफत अच्छी बात लेकिन सख्ती बरतें?

TAGGED:

HIMACHAL ASSEMBLY ELECTIONS 2027
HIMACHAL CONGRESS
RAM MANDIR CHANDA CHORI
RAJNI PATIL ON BJP
HIMACHAL CONGRESS ON MISSION 2027

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.